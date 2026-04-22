Provvedimenti disciplinari per i lavoratori Trotta "reazione inammissibile" PSI Benevento e gruppo consiliare “Città Aperta” intervengono sulla questione del trasporto pubblico

Il Partito Socialista della città di Benevento, con i Consiglieri Comunali Miceli e Perifano, manifesta la propria indignazione per l’inammissibile comportamento della Trotta Bus nei confronti di quei lavoratori che, nella giornata di ieri, hanno denunciato la mancata manutenzione di numerosi mezzi adibiti al trasporto pubblico: autobus corrosi dalla ruggine, mancanza di pezzi di ricambio, malfunzionamento delle porte per la salita passeggeri, inconvenienti meccanici di vario genere.

La risposta dell’Azienda è stata quella di colpevolizzare i lavoratori e sanzionarli disciplinarmente, anziché prendere doverosamente atto delle criticità del servizio e porvi rimedio al fine di garantire in sicurezza la mobilità dei beneventani.



Un atteggiamento irresponsabile che è la plastica conferma della condotta scarsamente collaborativa della Trotta Bus in questa delicata e sin qui troppo lunga fase di trasferimento del servizio al nuovo gestore Air Campania. Di qui la solidarietà incondizionata a quei lavoratori che oggi pagano in prima persona lo scotto per avere fatto luce su inefficienze e mancati controlli.

L’Azienda dichiara che gli autobus urbani non presentano problematiche tali da impedirne l’utilizzo, ma sta di fatto che, anche nella giornata di oggi, una decina di mezzi sono rimasti fermi in deposito!

Infine sorprende la reazione risentita dell’Assessore al ramo al documento diffuso ieri a firma dei consiglieri comunali socialisti: in esso si stigmatizzava lo scaricabarile in atto tra Trotta Bus e Air Campania, sollecitando l’Amministrazione a svolgere un’azione più incisiva coinvolgendo sulla problematica la Prefettura di Benevento. Oggi vogliamo augurarci che, al cospetto della sconsiderata iniziativa disciplinare

posta in essere dall’azienda, anche da Palazzo Mosti arrivi una parola di vicinanza ai lavoratori ingiustamente puniti.

