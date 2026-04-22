Mastella: "Addio a De Giovanni, maestro del rapporto tra filosofia e prassi" " La cultura italiana perde un brillante interprete filosofico"

"La formidabile cultura filosofica napoletana perde un cardine assoluto quale Biagio De Giovanni. Da culture politiche diverse, la mia cattolica e tradotta nella Dc e la sua assai più laica e confluita nell'impegno a sinistra, condividevamo la passione intellettuale e filosofica per Gramsci, cui ho dedicato la mia tesi di laurea e molte letture.

I suoi studi sulla costruzione del consenso culturale come forma di espansione necessaria della politica e il legame, che è necessario, tra pensiero e prassi sono solo alcuni dei suoi numerosi, eccezionali lasciti culturali a cui sono legato intellettualmente", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Ai familiari e agli amici di Biagio De Giovanni la mia vicinanza. La cultura italiana perde un brillante interprete filosofico, la cui ricca eredità resterà però a prescindere".