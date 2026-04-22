Il Benevento in trionfo in città, ecco l'itinerario del bus celebrativo Tutto ciò che c'è da sapere sul percorso della squadra giallorossa

Il Benevento Calcio è lieto di comunicare che, al termine della gara in programma domenica 26 aprile 2026 alle ore 18:00 presso lo Stadio Ciro Vigorito contro l’Audace Cerignola, si terrà la prima sfilata ufficiale della squadra per le strade della città.

Un evento fortemente voluto dalla società, pensato per condividere con l’intera comunità giallorossa un traguardo importante, atteso e meritato, che segna il ritorno verso palcoscenici più consoni alla storia e alle ambizioni del Club.

Per l’occasione, squadra ed allenatore percorreranno le vie cittadine a bordo di un pullman scoperto brandizzato, attraversando i principali quartieri di Benevento per abbracciare simbolicamente tutta la città.

ORARIO DI PARTENZA



Partenza prevista: ore 20:30

Luogo: Stadio Ciro Vigorito (uscita lato Tribuna)

ITINERARIO UFFICIALE

Stadio Ciro Vigorito → Via Saverio Casselli → Via Cocchia → Via Napoli → Via dei Mulini → Via Gaetano Rummo → Piazza Orsini (Duomo) → Via Ennio Goduti → Via del Pomerio → Ponte Vanvitelli → Viale Principe di Napoli → Via Adua → Via Grimoaldo Re → Ponte Vanvitelli → Corso Vittorio Emanuele III → Corso Garibaldi → Viale Atlantici → Via Pacevecchia → Via Fratelli Rosselli → Viale Aldo Moro → Rotonda Vittime del Terrorismo → Viale Amerigo Meomartini → Viale Mellusi → Piazza Risorgimento → Via Perasso → Viale dei Rettori → Via del Pomerio → Via Posillipo → Via Torre della Catena → Viale dell’Università → Via Vincenzo Tommaselli → Ponte Santa Maria degli Angeli → Lungosabato Emilio Matarazzo → rientro allo Stadio Ciro Vigorito.

TEMPI INDICATIVI DI PASSAGGIO (durata circa 2 ore)

20:30 – Partenza dallo Stadio

20:45 – Via Napoli

20:50 – Piazza Orsini (Duomo)

21:00 – Ponte Calore / area Stazione

21:10 – Via Grimoaldo Re

21:20 – 21:40 – Corso Garibaldi

21:45 – Viale Atlantici

21:50 – Pacevecchia / Cappuccini

22:00 – Viale Mellusi

22:05 – Piazza Risorgimento

22:15 – Via Perasso / Viale dei Rettori

22:20 – Torre della Catena / Università

22:25 – Lungosabato Emilio Matarazzo

22:30 – Rientro allo Stadio



Gli orari potranno subire leggere variazioni in base alla partecipazione e alle condizioni lungo il percorso.

INVITO ALLA CITTÀ



Il Benevento Calcio invita tutti i tifosi e l’intera cittadinanza a prendere parte alla sfilata lungo il percorso, partecipando con entusiasmo e senso di appartenenza. Si invita ogni quartiere coinvolto a colorarsi di giallorosso, esponendo bandiere, striscioni e simboli della squadra, contribuendo a creare un’atmosfera diffusa e coinvolgente in tutta la città. La presenza dei tifosi lungo le strade rappresenterà il cuore di questa celebrazione: una partecipazione ampia e ordinata consentirà alla squadra di condividere da vicino questo momento con tutta la comunità.

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE



Per garantire il corretto svolgimento dell’evento, si invita a:



- assistere al passaggio del bus dai margini delle strade

- non ostacolare il percorso del corteo

- attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine e del personale preposto

- adottare comportamenti responsabili e rispettosi



Al fine di tutelare la sicurezza di tutti, si raccomanda di evitare l’utilizzo di fumogeni, materiale pirotecnico o qualsiasi dispositivo potenzialmente pericoloso.



L’obiettivo condiviso è vivere una manifestazione serena, partecipata e all’altezza dell’importanza del momento, nel pieno rispetto della città e delle persone presenti.

UN MOMENTO PER LA CITTÀ



Questa sfilata rappresenta un’occasione di unione tra squadra e territorio, un momento in cui Benevento si ritrova per celebrare insieme un risultato significativo.



Dallo stadio ai quartieri, dal centro alle periferie, l’intera città sarà protagonista di una serata all’insegna dell’entusiasmo, dell’orgoglio e del senso di appartenenza.



Benevento è giallorossa. Benevento è unita.

Viviamo insieme questa giornata con passione, responsabilità e rispetto.