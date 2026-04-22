Prevendita Benevento-Cerignola: sfondato il muro degli ottomila

La mattinata di pioggia non ha aiutato. Ma non si può dire che la vendita sia andata male. Alle 18,02 di questa sera i tagliandi venduti pwe Benevento-Cerignola erano 2.835, con una leggera flessione rispetto a ieri, ma comunque ad un ritmo sempre sostenuto. Il parziale giornaliero parla dunque di una rotonda quota 600. Che non è da buttare via, anche perchè il dato è migliorabile anche nel corso della serata.
Torniamo al dato complessivo. I 2.835 tagliandi venduti (di cui 11 ai tifosi del Cerignola) vanno ad assommarsi ai 5.234 abbonati: il computo complessivo è di 8.069. Dunque il primo muro, quello degli ottomila spettatori, è già stato superato. Appare evidente che si punti ad incrementarlo ancora. C'è da centrare almeno il record stagionale sfondando quota diecimila. Con tre giorni e mezzo ancora attivi per la vendita, la quota dovrebbe essere decisamente superata. Tra l'altro la città è attesa da tre-quattro giorni di buon tempo e il sole accompagnerà senz'altro il grosso della tifoseria ad acquistare il prezioso tagliando. Non resta che attendere e rendere la festa della strega come la festa di tutta la città.