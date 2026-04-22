Prevendita Benevento-Cerignola: sfondato il muro degli ottomila Sono stati venduti 2.835 tagliandi, che vanno ad assommarsi agli oltre cinquemila abbonati

La mattinata di pioggia non ha aiutato. Ma non si può dire che la vendita sia andata male. Alle 18,02 di questa sera i tagliandi venduti pwe Benevento-Cerignola erano 2.835, con una leggera flessione rispetto a ieri, ma comunque ad un ritmo sempre sostenuto. Il parziale giornaliero parla dunque di una rotonda quota 600. Che non è da buttare via, anche perchè il dato è migliorabile anche nel corso della serata.

Torniamo al dato complessivo. I 2.835 tagliandi venduti (di cui 11 ai tifosi del Cerignola) vanno ad assommarsi ai 5.234 abbonati: il computo complessivo è di 8.069. Dunque il primo muro, quello degli ottomila spettatori, è già stato superato. Appare evidente che si punti ad incrementarlo ancora. C'è da centrare almeno il record stagionale sfondando quota diecimila. Con tre giorni e mezzo ancora attivi per la vendita, la quota dovrebbe essere decisamente superata. Tra l'altro la città è attesa da tre-quattro giorni di buon tempo e il sole accompagnerà senz'altro il grosso della tifoseria ad acquistare il prezioso tagliando. Non resta che attendere e rendere la festa della strega come la festa di tutta la città.