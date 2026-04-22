Lavora in biblioteca, giovane aggredito: doppia frattura, dovrà essere operato E' accaduto nel Comune di Amorosi, un 27enne di Telese Terme ricoverato al San Pio

Le ha prese di santa ragione, e per questo dovrà essere operato, avendo subito la doppia frattura del malleolo sinistro. Sono le conseguenze della disavventura capitata ad un 27enne di Telese Terme, che presta servizio civile presso la biblioteca del Comune di Amorosi. Lui ed altri tre colleghi stavano mettendo a posto dei libri quando nei locali, intitolati a Carmen Romano, la studentessa universitaria morta nel terremoto a L'Aquila, ha fatto il suo ingresso un giovane.

Credevano avesse bisogno di consultare un volume, invece non era così. Perchè lui – secondo una prima ricostruzione – si è avvicinato al 27enne, seduto dinanzi ad un computer, e lo ha scaraventato sul pavimento. Poi ha afferrato la sedia di legno sulla quale era accomodato il malcapitato e l'ha usata contro di lui, colpendolo. Il 27enne è stato infine trascinato e bersagliato di calci e pugni.

Un gesto assurdo di cui non si riescono a definire le motivazioni, dal momento che i due sembra si conoscano solo di vista. Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi il 118 ed i carabinieri: soccorso, il 27enne è stato trasportato al San Pio, dove ora è ricoverato in attesa di essere operato. Avviate le indagini, che saranno supportate dalla querela che nelle prossime ore la parte offesa, assistita dall'avvocato Danilo Riccio, presenterà ai carabinieri.-.

(foto di repertorio)