Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo le gare del weekend

Le formazioni giovanili giallorosse si avvicinano alla fine dei campionato. L'under 16 ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale, mentre l'under 17 è in corsa per un posto nelle fasi finali. L'under 15 è al primo posto e domenica affronterà il Perugia per un big match che deciderà la stagione. La Primavera, invece, è intenzionata a migliorare la propria classifica dopo che l'ambizione relativa ai play off è sfumata.
Primavera 2, la classifica
Empoli 65
Perugia 49
Avellino 47
Spezia 45
Pescara 45
Catanzaro 43
Pisa 42
Ternana 41
Benevento 38
Monopoli 35
Ascoli 33
Bari 29
Palermo 26
Cosenza 22
Salernitana 20
Crotone 12
Under 17, la classifica
Perugia 51
Ternana 50
Gubbio 49
Benevento 47
Guidonia 45
Latina 45
Ascoli 40
Casertana 36
Pineto 25
Campobasso 24
Pianese 18
Audace Cerignola 14
Sambenedettese 11
Foggia 10
Under 16, la classifica finale
Benevento 40
Monopoli 40
Sorrento 39
Latina 33
Giugliano 33
Campobasso 29
Casarano 23
Casertana 21
Pineto 19
Team Altamura 16
Picerno 14
Under 15, la classifica
Benevento 64
Perugia 61
Latina 46
Campobasso 40
Gubbio 39
Ternana 38
Sambenedettese 35
Guidonia 33
Pineto 32
Ascoli 28
Audace Cerignola 28
Casertana 21
Foggia 11
Pianese 9