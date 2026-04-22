Benevento, le classifiche del settore giovanile dopo le gare del weekend L'under 17 è in corsa per la qualificazione alle fasi finali nazionali

Le formazioni giovanili giallorosse si avvicinano alla fine dei campionato. L'under 16 ha raggiunto la qualificazione agli ottavi di finale, mentre l'under 17 è in corsa per un posto nelle fasi finali. L'under 15 è al primo posto e domenica affronterà il Perugia per un big match che deciderà la stagione. La Primavera, invece, è intenzionata a migliorare la propria classifica dopo che l'ambizione relativa ai play off è sfumata.

Primavera 2, la classifica

Empoli 65

Perugia 49

Avellino 47

Spezia 45

Pescara 45

Catanzaro 43

Pisa 42

Ternana 41

Benevento 38

Monopoli 35

Ascoli 33

Bari 29

Palermo 26

Cosenza 22

Salernitana 20

Crotone 12

Under 17, la classifica

Perugia 51

Ternana 50

Gubbio 49

Benevento 47

Guidonia 45

Latina 45

Ascoli 40

Casertana 36

Pineto 25

Campobasso 24

Pianese 18

Audace Cerignola 14

Sambenedettese 11

Foggia 10

Under 16, la classifica finale

Benevento 40

Monopoli 40

Sorrento 39

Latina 33

Giugliano 33

Campobasso 29

Casarano 23

Casertana 21

Pineto 19

Team Altamura 16

Picerno 14

Under 15, la classifica

Benevento 64

Perugia 61

Latina 46

Campobasso 40

Gubbio 39

Ternana 38

Sambenedettese 35

Guidonia 33

Pineto 32

Ascoli 28

Audace Cerignola 28

Casertana 21

Foggia 11

Pianese 9