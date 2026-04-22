perte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di Infanzia del Comune di Benevento Ecco il link per consultare la domanda di iscrizione

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 ai Nidi e Micro nidi di Infanzia dell’Ambito B1 “Carlotta Nobile” , “Magiclandia”, “Il Nido dei Sogni” e “Mario Zerella”.

I bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027. Il diritto alla riconferma è comunque subordinato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nei modi e nei tempi previsti dal presente avviso.

I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono i seguenti, così suddivisi:

- n. 14 posti per il Nido “Carlotta Nobile” – Benevento;

- n. 20 posti per il Nido “Mario Zerella” – Benevento;

- n. 16 posti per il Micro Nido “Magiclandia” – Ceppaloni;

- n. 7 posti per il Micro Nido “Il Nido dei Sogni” – Apollosa.

L’avviso pubblico e i modelli di domanda sono consultabili al seguente link: https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=76714