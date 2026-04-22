perte le iscrizioni ai nidi e micro nidi di infanzia del comune di benevento

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 ai Nidi e Micro nidi di Infanzia dell’Ambito B1 “Carlotta Nobile” , “Magiclandia”, “Il Nido dei Sogni” e “Mario Zerella”.
I bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027. Il diritto alla riconferma è comunque subordinato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nei modi e nei tempi previsti dal presente avviso.
I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono i seguenti, così suddivisi:
- n. 14 posti per il Nido “Carlotta Nobile” – Benevento;
- n. 20 posti per il Nido “Mario Zerella” – Benevento;
- n. 16 posti per il Micro Nido “Magiclandia” – Ceppaloni;
- n. 7 posti per il Micro Nido “Il Nido dei Sogni” – Apollosa.
L’avviso pubblico e i modelli di domanda sono consultabili al seguente link: https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=76714