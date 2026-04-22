perte le iscrizioni ai Nidi e Micro Nidi di Infanzia del Comune di Benevento

Ecco il link per consultare la domanda di iscrizione

perte le iscrizioni ai nidi e micro nidi di infanzia del comune di benevento
Benevento.  

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027 ai Nidi e Micro nidi di Infanzia dell’Ambito B1 “Carlotta Nobile” , “Magiclandia”, “Il Nido dei Sogni” e “Mario Zerella”.  

I bambini già frequentanti gli Asili Nido dell’Ambito B1, nell’anno educativo 2025/2026, hanno diritto alla riconferma per l’anno educativo 2026/2027. Il diritto alla riconferma è comunque subordinato alla presentazione dell’istanza di iscrizione nei modi e nei tempi previsti dal presente avviso.

I posti disponibili per le nuove iscrizioni, al netto delle riconferme, sono i seguenti, così suddivisi:

- n. 14 posti per il Nido “Carlotta Nobile” – Benevento;

- n. 20 posti per il Nido “Mario Zerella” – Benevento;

- n. 16 posti per il Micro Nido “Magiclandia” – Ceppaloni;

- n. 7 posti per il Micro Nido “Il Nido dei Sogni” – Apollosa.

L’avviso pubblico e i modelli di domanda sono consultabili al seguente link: https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=76714

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