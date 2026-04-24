Festa per il Benevento Calcio in serie B: ecco il dispositivo traffico Dalle 20 di domenica 26 aprile: i divieti di circolazione e il tragitto del bus dei giallorossi

Domenica 26 aprile, in occasione del transito del bus scoperto del Benevento Calcio per le strade cittadine nell'ambito dei festeggiamenti per la vittoria del campionato di Lega Pro, con attuazione graduale e progressiva a partire dalle ore 20:00 ci sarà la sospensione momentanea della circolazione per il tempo necessario all'avvenuto transito su tutte le arterie interessate dal passaggio del corteo che partirà alle ore 20:30 dallo Stadio Vigorito per farvi rientro a fine percorso.

Il bus attraverserà le seguenti strade: via Casselli, via Cavour, via Cocchia, via Napoli (nel tratto da incrocio con via Piccinato ad incrocio con via delle Puglie), via delle Puglie (nel tratto da incrocio con via Napoli ad incrocio con via dei Mulini), via dei Mulini (nel tratto da incrocio con via delle Puglie ad incrocio con via Rummo), via Rummo, piazza Orsini, via Goduti, via del Pomerio, ponte Vanvitelli, piazza Bissolati, viale Principe di Napoli (fino ad incrocio con via Adua, con blocco traffico a partire da piazza Colonna), via Adua, via Grimoaldo Re (con blocco traffico a partire dall'incrocio con via Compagna - via Virgilio), piazza Bissolati, corso Vittorio Emanuele, corso Garibaldi, piazza Castello - piazza IV Novembre, viale Atlantici, via Pacevecchia (con deviazioni del traffico su via Meomartini, via Intorcia e via Delcogliano nell'imminenza del passaggio), via Fratelli Rosselli, viale Aldo Moro, rotonda Vittime del Terrorismo, via Meomartini (nel tratto da incrocio con rotonda Vittime del Terrorismo ad incrocio con viale Mellusi), viale Mellusi, piazza Risorgimento, via Perasso, viale dei Rettori, via del Pomerio, ponte Vanvitelli, via Posillipo, via Torre della Catena, viale dell'Università, ponte Sabato, Lungosabato Don Emilio Matarazzo, via D'Alessandro, via Rivellini, piazzale degli Atleti.



Al fine di garantire l'accesso del pullman in alcuni punti che si contraddistinguono per la loro esigua larghezza, a partire dalle ore 17 saranno previsti anche temporanei divieti di sosta e fermata, con rimozione e valenza anche nei confronti di residenti ed altre categorie di autorizzati, in corso Garibaldi (nel solo tratto adiacente l'ingresso all'area pedonale) e viale Atlantici - piazza IV Novembre, nel tratto dall’incrocio con piazza Castello all’incrocio con via del Sole.