Sanità, Petrillo (Lega) "Il San Pio è al collasso, rilanciare Cerreto Sannita" L'appello: occorre valorizzare i presidi periferici

Il cronico sovraffollamento del Pronto Soccorso del San Pio al centro della riflessione di Imma Petrillo, Responsabile del Dipartimento "Volontariato e Associazioni" in seno al Coordinamento provinciale della Lega Benevento. "Barelle nei corridoi e attese infinite non sono più tollerabili. È una questione di dignità per i pazienti e per il personale medico, ormai allo stremo," dichiara Petrillo.

Secondo l'esponente leghista, il San Pio è vittima di una centralizzazione eccessiva. La soluzione risiede in una visione di rete che valorizzi presidi periferici come l’Ospedale di Cerreto Sannita. "Cerreto non è un costo da tagliare, ma una risorsa per la Valle Telesina e il Matese. Se potenziato, fungerebbe da filtro naturale per i codici minori, permettendo al San Pio di concentrarsi sulle emergenze gravi."

Per Petrillo è paradossale che i residenti di Comuni limitrofi "debbano congestionare il capoluogo nonostante la vicinanza di un presidio moderno". "Il tempo della burocrazia deve finire - la conclusione - Chiediamo che la politica regionale riconosca Cerreto Sannita come terapia per l’affanno della Sanità beneventana. Il diritto alla salute va garantito con servizi efficienti e vicini ai cittadini".