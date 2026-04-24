Officina aree intene: primo incontro dedicato ai trasporti Parte il ciclo di confronti promosso dal consigliere regionale Pellegrino Mastella

Prende ufficialmente il via “Officina delle Aree Interne - Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento”, iniziativa promossa dal consigliere regionale Pellegrino Mastella che punta a costruire un percorso strutturato di ascolto, confronto e proposta sui principali temi che riguardano lo sviluppo delle aree interne della Campania.

Un progetto ambizioso, che mette al centro il territorio e i suoi protagonisti – istituzioni, imprese, professionisti e cittadini – con l’obiettivo di trasformare le criticità in azioni concrete e proposte operative da portare all’attenzione della Regione.

Il ciclo si articolerà in una serie di “cantieri tematici”, veri e propri tavoli di lavoro dedicati ai nodi strategici del Sannio, a partire da infrastrutture, sanità, lavoro e agricoltura, per poi estendersi, nel corso del 2027 e 2028, ad ambiti come turismo, cultura, ambiente, urbanistica, politiche sociali e transizione digitale.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 7 maggio 2026 alle ore 16.30, presso il Teatro “De la Salle”, con il Cantiere #1 – Trasporti, dal titolo “Collegare il Sannio: infrastrutture, isolamento, mobilità quotidiana”.

Un tema centrale per il futuro del territorio, che sarà affrontato attraverso il contributo di rappresentanti istituzionali, tecnici e stakeholder locali. Dopo l’introduzione del consigliere Mastella, il confronto sarà moderato dal giornalista Claudio Coluzzi e vedrà la partecipazione, tra gli altri, del sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico, del presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, del sindaco di Benevento Clemente Mastella, della rettrice dell’Università degli Studi del Sannio Maria Moreno, del presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito, del vice-presidente di Confindustria con delega ai Rapporti con le Istituzioni Oreste Vigorito, dell’alto dirigente di RFI Fabio Rapuano e dell’amministratore delegato di EAV Umberto De Gregorio.

Previsti anche interventi dal territorio, con il coinvolgimento diretto dei sindaci e dei rappresentanti dei comitati dei pendolari della Valle Caudina, a testimonianza di un approccio che punta a dare voce concreta alle esigenze reali delle comunità.

Le conclusioni saranno affidate al presidente della Commissione Trasporti della Regione Campania Luca Cascone e al vicepresidente della Giunta regionale con delega ai Trasporti Mario Casillo.

“Officina delle Aree Interne” nasce con un’impostazione chiara: non un semplice momento di dibattito, ma un percorso operativo. Ogni cantiere produrrà infatti un documento di sintesi – il cosiddetto “Quaderno dell’Officina” – contenente criticità emerse e proposte concrete, con l’obiettivo di incidere realmente sulle politiche regionali.

“Le aree interne non chiedono assistenza, ma opportunità – sottolinea il consigliere Pellegrino Mastella –. Con questa iniziativa vogliamo costruire un luogo stabile di confronto, capace di mettere insieme competenze e visioni per dare risposte concrete ai territori. Il Sannio deve tornare ad essere protagonista, partendo dai suoi bisogni reali e dalle sue potenzialità”.

Dopo il focus sui trasporti, il calendario proseguirà con altri tre cantieri tematici già programmati per il 2026: Sanità, PNRR, Agricoltura.

Il percorso continuerà poi nel biennio 2027-2028 con ulteriori focus su lavoro e formazione, turismo, cultura, ambiente, politiche sociali, attività produttive e innovazione.

L’obiettivo finale è quello di costruire una vera e propria agenda delle aree interne, capace di tradursi in proposte concrete per la Regione Campania e di culminare negli “Stati Generali del Sannio”, momento di sintesi e rilancio dell’intero percorso.

Un’iniziativa che punta a segnare un cambio di passo nel modo di fare politica territoriale: meno annunci, più ascolto; meno slogan, più soluzioni.