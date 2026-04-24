Festa della Liberazione: ingresso gratuito al Teatro Romano Opportunità per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei siti archeologici più rappresentativi

In occasione della Festa della Liberazione, venerdì 25 aprile, il Teatro Romano di Benevento aderisce all’iniziativa nazionale promossa dal Ministero della Cultura che prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei e i luoghi della cultura statali.

Un’opportunità speciale per cittadini e visitatori di riscoprire uno dei siti archeologici più rappresentativi del territorio sannita, simbolo della storia e dell’identità culturale della città. Il Teatro Romano, straordinaria testimonianza dell’epoca imperiale, aprirà le sue porte gratuitamente

per l’intera giornata, consentendo a un pubblico ampio e diversificato di avvicinarsi al patrimonio storico-artistico nazionale.

Gli orari di apertura saranno dalle 9.00 alle 19.20, con ultimo ingresso alle ore 19.00. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle celebrazioni del 25 aprile, una data fondamentale per la storia italiana, che ricorda i valori della libertà, della democrazia e della partecipazione civile. La

gratuità dell’accesso vuole essere non solo un incentivo alla fruizione culturale, ma anche un invito alla riflessione sul legame tra memoria storica e patrimonio culturale. Il Teatro Romano di Benevento vi aspetta per celebrare insieme questa importante ricorrenza all’insegna della cultura e della condivisione.