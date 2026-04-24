Trasporto pubblico: salta il confronto tra azienda e lavoratori Ma palazzo Mosti conferma: procediamo per l'affidamento del servizio in emergenza

Ancora un niente di fatto nella vertenza del trasporto pubblico locale a Benevento. Salta il confronto tra azienda e parti sociali, dopo il provvedimento di sospensione che la Trotta ha emesso nei confronti degli autisti che avevano interrotto il servizio per le difficoltà legate alla mancata manutenzione dei mezzi.

La Trotta non si è presentata al tavolo promosso a Palazzo Mosti. “L'azienda – ha spiegato Giuseppe Anzalone Filt Cgil – ha reso noto che vuole confrontarsi esclusivamente con lavoratori e amministrazione comunale, quindi la presenza al tavolo dell'Air (ndr a cui passerà il servizio) ha fatto saltare l'incontro. Proveremo a riprogrammarlo in Regione” conclude Anzalone.

Resta il nodo del passaggio tra l'attuale gestore e Air, nuovo aggiudicatario della gara regionale, ma Palazzo Mosti conferma che si andrà avanti “E' stata in ogni caso una riunione produttiva – ha spiegato l'assessore ai Trasporti Ambrosone – con la presenza dei vertici di Air abbiamo fatto il punto sui documenti che ancora mancano per dare vita all'affidamento in emergenza e tramite il settore avvocatura il Comune proseguirà per l'acquisizione di questi dati. Poi – conclude – la settimana prossima ci sarà la riunione in regione e speriamo di raggiungere l'obiettivo entro maggio”.

