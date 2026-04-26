Benevento in Serie B: Esposito "iniezione di fiducia per il futuro del Sannio" "Vigorito si muove sulla base di una visione strategica soprattutto territoriale"

Il traguardo della serie B, conquistata dal Benevento calcio, come “una iniezione di fiducia in grado di alimentare la coesione e il futuro del Sannio”. E' in sintesi il messaggio rilanciato dal Presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito: di seguito il suo messaggio:

“La promozione in serie B del Benevento Calcio rappresenta molto più di un semplice traguardo sportivo; costituisce un risultato capace di incidere profondamente sull’identità e sullo sviluppo del territorio e di generare un effetto a catena che coinvolge istituzioni, imprese e comunità locale.

Oreste Vigorito non è solo l’indubbio artefice di una promozione, straordinaria sotto qualunque punto di vista la si consideri; non è solo il manager che ha saputo scegliere le figure adatte a compiere l’impresa; e non è solo l’imprenditore che ha investito (molto) nel comprarsi e portare avanti quella che lui stesso definisce una emozione, da regalare e condividere con tutti i tifosi.

Oreste Vigorito è l’uomo che si muove sulla base di una visione strategica precisa aziendalista, calcistica, ma soprattutto territoriale. Ha prima di molti compreso che il territorio è un ecosistema complesso, nel quale la competitività non dipende più solo dalle singole aziende, né solo dalle istituzioni, bensì dalla qualità del contesto in cui operano, dove si intrecciano le relazioni tra imprese, università, istituzioni e centri di ricerca e anche emozioni collettive come quella della promozione calcistica.

Nel suo ruolo di Presidente di Confindustria Benevento, interpretando il cambiamento necessario alle associazioni territoriali di rappresentanza industriale, ha intuito che le imprese non chiedono solo tutela, ma orientamento e capacità di costruire opportunità che non possono essere slegate dal contesto territoriale.

Ed è da questa visione che Confindustria Benevento, oggi più che mai, interpreta il suo ruolo come quello di un’inedita piattaforma di coordinamento territoriale. Così mentre tutti invocano tavoli di lavoro congiunto dove far confluire le progettualità, Confindustria e con essa molte istituzioni locali a partire dai comuni, dalle università, dalla provincia e dalla CCIAA, da oltre due anni lavorano per creare quel tavolo che oggi ha un nome e un cognome: DMO SITUS, un luogo dove nei prossimi anni ragioneremo congiuntamente di uno sviluppo territoriale non solo turistico.Ma c’è un fattore ancora più importante che questa promozione si porta dietro. È una dimensione difficilmente catturabile, tanto impalpabile, quanto determinante nei confronti delle scelte e dei comportamenti di tutti: la «fiducia». Vincere restituisce fiducia ad un territorio, alle sue persone e soprattutto ai suoi giovani. La fiducia alimenta la speranza e con essa la possibilità che molti scelgano di restare invece di partire con la convinzione che anche qui c’è un futuro”.