Il valzer dei designatori: dall'uomo della pioggia al sannita di San Giorgio Rocchi, nella bufera, si auto-sospende. Il sannita Ciampi potrebbe prenderne il posto

Bufera sugli arbitri italiani. Come accade sempre troppo spesso. Ne fa le spese Gianluca Rocchi, designatore per la serie A. Il fiorentino si è autosospeso dal ruolo per difendersi meglio dalle accuse mossegli: a succedergli potrebbe essere Maurizio Ciampi, ex designatore della Lega Pro.

Entrambi hanno un fil rouge che li collega a Benevento. L'ex fischietto fiorentino, pochi lo ricordano, fu il direttore di gara di un famoso play out tra Nocerina e Benevento (27 maggio 2002), chiuso a pochi minuti dalla fine per impraticabilità del San Francesco. Le due squadre erano sullo 0 a 0 e il risultato poteva andare bene ai giallorossi, ma non ai molossi che avevano sperato di vincere almeno l'andata per giocare sul velluto la gara di ritorno nel Sannio. L'acquazzone che si scatenò sul San Francesco fu di proporzioni bibliche, ma il buon senso avrebbe voluto che gli ultimi 5 minuti fossero ugualmente giocati e la partita condotta a termine. Invece dopo un paio di interruzioni Rocchi decise per la sospensione definitiva, tra le maledizioni dei giallorossi e l'esultanza smodata dei nocerini (giocatori e tifosi). L'arbitro fiorentino (nel 2002 aveva appena 29 anni) con quella decisione rischiò la sua ancora giovane carriera, anche se al termine della stagione fu ugualmente promosso nei quadri della serie A. Da quel giorno per molti beneventani diventò “l'uomo della pioggia”. Per la storia, la finale bis giocata il 29 maggio si concluse con la vittoria dei giallorossi con un gol di Sossio Aruta. Perchè col destino, poi, bisogna sempre fare i conti (al ritorno il Benevento perse con lo stesso punteggio, ma si salvò per il miglior piazzamento nella stagione regolare).

Ora al posto di Rocchi, si vocifera, potrebbe arrivare Maurizio Ciampi. Che dal punto di vista dell'organico arbitrale fa parte della sezione di Roma 1, ma è nativo di Benevento (originario di San Giorgio del Sannio). Anche lui, nonostante l'origine sannita ha diretto più di una volta la squadra giallorossa. Nel complesso, considerato anche un certo condizionamento psicologico, non è andata mai molto bene ai giallorossi. Da ricordare una partita al vecchio Santa Colomba il 6 gennaio 2004 del Benevento del compianto Corrado Benedetti contro l'Acireale. Vinsero i siciliani con una rete del polemico ex Mastrolilli e alla fine non si poté dire certo che il sannita Ciampi avesse dato una mano ai suoi conterranei. Dopo tanti anni, viene da dire: meglio così. Di polemiche e illazioni il mondo del calcio è assolutamente saturo. E stanco.

Nel frame Rocchi sospende nocerina-Benevento: è il 27 maggio 2002