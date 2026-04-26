Fuori strada con l’auto che si ribalta: paura per una giovane donna Incidente stradale lungo la strada provinciale che da San Marco dei Cavoti conduce a Foiano

Non avrebbe riportato gravi ferite ma la paura è stata tanta per una giovane donna rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo la strada provinciale che da San Marco dei Cavoti conduce al territorio di Foiano di Val Fortore. La donna era alla guida di una Renault Twingo quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto che è finita in una scarpata. La Twingo si è più volte ribaltata nel terreno sottostante per poi fermarsi nuovamente in assetto sulle quattro ruote consentendo così alla malcapitata di uscire dal veicolo.

Scattato l'allarme, sul posto è accorsa l'auto medica del 118 di San Marco dei Cavoti, l'ambulanza da Benevento e i carabinieri.

Danni ingenti al veicolo rimasto nel terreno e tanta paura per la conducente visitata dal medico e dall'equipe del 118 del cento fortorino prima di essere trasferita in ambulanza.