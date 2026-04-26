Tragedia a Faicchio: si ribalta con il trattore, muore un 56enne Il dramma nella tarda serata ieri alla località San Pasquale: inutili i soccorsi

Dramma nella serata di ieri nelle campagne di Faicchio per la morte di un 56enne vittima di un incidente agricolo.

È accaduto alla località San Pasquale, una zona montana del comune della Valle Telesina.

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, l'uomo stava probabilmente pulendo un terreno con il suo trattore con dietro una trinciaerba quando all'improvviso il mezzo ha perso aderenza ed è finito in una scarpata in pietra profonda circa cinque metri.

Il mezzo si è ribaltato travolgendo il malcapitato. A far scattare l'allarme sono stati i familiari dell'uomo che hanno raggiunto la zona.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme, i sanitari del 118 e i carabinieri.

Inutili purtroppo i soccorsi per il 56enne morto probabilmente sul colpo. La salma su disposizione del magistrato è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Pio dí Benevento per gli accertamenti medico legali.

Il mezzo agricolo è stato sequestrato.