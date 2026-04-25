Biglietti, ultimo giorno per il tutto esaurito: ne restano solo 672 C'è tempo fino alle 18,45 di oggi (tre quarti d'ora dopo l'inizio) per acquistare un tagliando

Altri 378 biglietti sottoscritti in questo sabato fino alle 19,27 di questa sera. La somma tocca quota 3.870 che aggiunti ai 5.234 abbonati arriva alla cifra di 9.104. Diciamo subito che c'è ancora oltre mezza giornata per acquistare un biglietto e che secondo i calcoli comunicati dalla società ce ne sono disponibili ancora 672.

Il sold out è praticamente raggiunto, anche se non in maniera aritmetica. Ovvio che per giungere ai circa 14.500 posti disponibili nello stadio sannita bisogna aggiungere i circa 1.500 posti del settore ospiti (i tifosi del Cerignola hanno sottoscritto solo 150 tagliandi), i 1.000 biglietti omaggio concessi ai dieci comuni della provincia (Santa Croce del Sannio, Reino, Circello, Ponte, Castelvenere, Sant'Agata de Goti, Morcone, Telese Terme, Paduli e San Lupo), gli altri 1.000 relativi ai coupon immessi nelle uova di Pasqua giallorosse e i ragazzi delle due società sportive invitate nell'iniziativa che dura già da un po' di tempo (circa 200 ragazzi). Quelli che restano sono accrediti per stampa, per autorità e parenti stretti di giocatori e dirigenti.