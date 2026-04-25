Benevento come Milano e Barcellona: la Polizia Municipale diventa modello L’esperienza della Polizia Municipale di Benevento riconosciuta come “buona pratica” di sicurezza

L’esperienza della Polizia Municipale di Benevento approda sulle pagine della rivista nazionale “La Polizia Locale”, punto di riferimento per il settore, grazie alla pubblicazione dell’approfondimento scientifico Maria Giulia Milone dal titolo “I servizi di polizia di prossimità: confronto tra comandi di polizia locale in Italia e non solo”.

Lo studio mette a confronto i principali modelli di “polizia di prossimità” sviluppati in Italia e in Europa, partendo dalle prime esperienze dei cosiddetti “vigili di quartiere” di Milano passando per le esperienze di città come Genova e Venezia, fino al modello internazionale della “Policía de Barrio” della Guardia Urbana di Barcellona. In questa autorevole ricerca comparativa, emerge con particolare rilievo l’esperienza della Polizia Municipale di Benevento, riconosciuta come “buona pratica” di sicurezza partecipata.

L’articolo evidenzia come, a Benevento, il modello di prossimità abbia trovato una declinazione originale e operativa attraverso gli uffici mobili di quartiere. Un presidio diffuso che rafforza il rapporto diretto tra cittadini e Istituzioni, offrendo ascolto, raccolta di segnalazioni e istanze, ricezione di denunce, informazioni su mobilità, sicurezza e decoro urbano, in un dialogo costante con la comunità.

Dal confronto sviluppato nello studio emerge con chiarezza come i servizi di polizia di prossimità rappresentino strumenti preziosi per garantire un controllo capillare del territorio, rafforzare la sicurezza percepita ed effettiva, consolidare il “riconoscimento sociale” del ruolo della Polizia Municipale e promuovere una collaborazione attiva tra cittadini e istituzioni.

Particolarmente significativo il riconoscimento implicito che deriva dall’inserimento dell’esperienza beneventana accanto a realtà metropolitane italiane e a un modello internazionale consolidato come quello di Barcellona. Un risultato che conferma come anche una città di medie dimensioni possa esprimere buone pratiche e diventare riferimento nel dibattito nazionale sui modelli di sicurezza urbana.

La pubblicazione rappresenta dunque un importante attestato per il lavoro svolto ogni giorno dagli operatori della Polizia Municipale di Benevento e per la visione della sicurezza fondata su prossimità, ascolto, prevenzione e conoscenza capillare del territorio, dimostrando come la Polizia Municipale sia presidio strategico e moderno nel sistema integrato della sicurezza pubblica ed urbana.