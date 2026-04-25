Play off, play out e Supercoppa: riunioni in videoconferenza con la Lega Lunedì mattina si terrà il sorteggio del primo turno della Supercoppa di serie C

Riunioni in videoconferenza per i play off di Lega Pro e per i play out. Parallelamente anche per la Supercoppa.

Iniziamo da questa, che è quella che interessa maggiormente il Benevento, che s'è guadagnato la partecipazione grazie al campionato vinto da ormai tre settimane. Il triangolare vedrà ai nastri di partenza le tre vincitrici dei gironi di Lega Pro. Benevento e Vicenza hanno già timbrato da tempo il cartellino, ora si attende la terza partecipante, che verrà guori dalla volata nel girone B tra Arezzo e Ascoli. Una delle due parteciperà alla Supercoppa, l'altra agli spareggi play off. Lunedì si terrà presso la sede della Lega Pro il sorteggio per la prima giornata.

La Lega ha anche comunicato il calendario ufficiale delle riunioni tecniche e organizzative destinate alle società coinvolte nei prossimi playoff e playout. Gli incontri, che si svolgeranno interamente in modalità videoconferenza, mirano a definire i dettagli operativi delle sfide che assegneranno l’ultimo pass per la Serie B e determineranno le permanenze nella categoria.

Il calendario dei tavoli tecnici

Il ciclo di consultazioni si aprirà lunedì prossimo alle ore 10 con i club impegnati nel primo turno dei playoff di girone. Nel pomeriggio della stessa giornata, il confronto sarà esteso a tutte le squadre partecipanti agli spareggi promozione e salvezza.

Il programma proseguirà secondo le seguenti scadenze:

Mercoledì 29 aprile: sessione dedicata ai club partecipanti ai playout.

Lunedì 4 maggio: riunione per le qualificate al secondo turno dei playoff di girone (già qualificato il Campobasso).

Giovedì 7 maggio: focus sul primo turno dei playoff nazionali. L’incontro sarà preceduto dal sorteggio per gli abbinamenti tra le qualificate e le teste di serie (le tre terze, tra cui il Ravenna, il Potenza quale vincitrice della Coppa Italia e la migliore classificata del turno precedente).

Giovedì 14 maggio: organizzazione del secondo turno dei playoff nazionali e sorteggio del tabellone per semifinali e finali.

Le ultime riunioni di coordinamento per le fasi finali sono fissate rispettivamente per il 21 e il 28 maggio.