"Territorio giallorosso", con il Cerignola la spinta della provincia sannita L'entusiasmo dei comuni che hanno aderito all'iniziativa promossa dalla società giallorossa

Nell'ultima giornata di campionato, che vedrà il Benevento affrontare il Cerignola, non poteva mancare l'atteso appuntamento con "Territorio giallorosso". L'iniziativa, promossa dal Benevento Calcio, prevede la messa a disposizione di cento biglietti per ogni comune della provincia coinvolto. Contro i pugliesi ci saranno Ponte, Castelvenere, Santa Croce del Sannio, Reino e Sant'Agata dei Goti. Il sindaco Antonio Caporaso, primo cittadino di Ponte, ha commentato così la chiamata del club giallorosso: "È stato un gesto davvero bello da parte della società del Benevento Calcio verso la nostra comunità. I biglietti messi a disposizione sono andati esauriti in poche ore, segno evidente di quanto i pontesi tengano al calcio e a queste occasioni di condivisione. Sarà una serata di sport e di entusiasmo, da vivere tutti insieme con orgoglio, augurandoci che questa iniziativa possa essere riproposta anche il prossimo anno in Serie B. Forza Benevento".

Castelvenere, Di Santo: "Riconoscimento all'attaccamento ai colori giallorossi"

Alessandro Di Santo, sindaco di Castelvenere, il comune piu' "visto" d'Italia, si dice lusingato dell’invito della società calcistica del Benevento, guidata dal presidente Oreste Vigorito che “annovera da anni decine di tifosi anche nella nostra comunità che hanno dato vita a due club: ‘Feudo giallorosso’ (che ha come referente Carlo Romanelli) e ‘Gens Samnites’ (che ha come referente Raffaele Cielo)”. "E’ il riconoscimento – aggiunge – all’attaccamento ai colori giallorossi dei nostri concittadini e, più in generale, allo sport del calcio che continua ad appassionare soprattutto i nostri giovani. Tant’è che Castelvenere ospita due scuole calcio e sostiene la società calcistica locale che milita nel campionato di seconda categoria”. "Complimenti alla squadra, alla società, al presidente Vigorito e ai tanti tifosi che hanno sempre sostenuto i colori giallorossi non abbandonando mai il sogno della promozione", conclude Di Santo.

Santa Croce del Sannio, Zeoli: "Iniziativa di straordinario valore"

Anche il sindaco di Santa Croce del Sannio, Antonio Zeoli, ha commentato con entusiasmo "Territorio giallorosso": "È con profondo orgoglio e autentico entusiasmo che, a nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza di Santa Croce del Sannio, accolgo l’invito a partecipare al progetto 'Territorio Giallo-Rosso'. Si tratta di un’iniziativa di straordinario valore che conferma, ancora una volta, la visione lungimirante del Benevento Calcio: quella di non essere solo una realtà sportiva, ma il cuore pulsante di un’intera provincia che si riconosce nei suoi colori. Desidero rivolgere un ringraziamento sentito e speciale al Presidente Oreste Vigorito. La sua sensibilità verso le aree interne e la sua costante attenzione per il valore sociale dello sport sono doti rare. Grazie al suo impegno, il calcio diventa un ponte che unisce le nostre comunità, offrendo a molti nostri concittadini e ai nostri giovani l’opportunità di vivere da protagonisti le emozioni del 'Ciro Vigorito', rafforzando quel senso di appartenenza che è la vera forza del Sannio.

?La promozione in Serie B rappresenta per noi molto più di un traguardo atletico. È il simbolo di un territorio che sa lottare, che non si arrende e che, attraverso la programmazione e il sacrificio, riesce a raggiungere palcoscenici prestigiosi. Celebriamo questa vittoria come se fosse la nostra, perché il Benevento Calcio è l’ambasciatore della nostra storia e della nostra dignità in tutta Italia. Vedere Santa Croce del Sannio protagonista in questa splendida cornice sportiva è motivo di grande soddisfazione. Lo sport, vissuto con questa passione, è uno strumento formidabile di aggregazione e di promozione territoriale. Siamo onorati di poter testimoniare la nostra vicinanza alla società, allo staff e ai calciatori in un momento così alto della loro storia. Auguriamo al Presidente Vigorito e a tutta la squadra che questo successo sia solo una tappa di un percorso ancora più luminoso. Santa Croce del Sannio continuerà a sostenere con fierezza la causa giallorossa, nella convinzione che, uniti, possiamo costruire un futuro di grandi soddisfazioni per tutto il nostro territorio."

Reino, Calzone: "Saremo al Vigorito con orgoglio"

Presente anche Reino con i ringraziamenti formulati dal sindaco Calzone: "Per la nostra comunità è un onore prendere parte a questa iniziativa che valorizza i Comuni del Sannio e rafforza il legame tra il territorio e la squadra. Il sindaco rivolge al presidente Vigorito, allo staff tecnico e a tutti i calciatori i più sentiti complimenti per lo straordinario percorso sportivo di questa stagione, coronato dalla promozione in Serie B. Un risultato che testimonia dedizione, professionalità e una visione capace di unire tutto il territorio sannita. La partecipazione del Comune di Reino rappresenta anche l’occasione per testimoniare la vicinanza della nostra comunità ai valori dello sport, dell’aggregazione e della condivisione. Domani saremo allo stadio Ciro Vigorito con entusiasmo e orgoglio, certi di vivere una giornata di festa e di sentirci parte di un progetto che guarda al futuro con fiducia e ambizione".

Sant'Agata dei Goti, Augliese: "Iniziativa che va oltre l'aspetto sportivo"

Per Sant'Agata dei Goti, il prezioso commento della consigliera Ines Augliese: "Desidero esprimere un sentito apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Benevento Calcio “Il Territorio giallo-rosso”, in occasione della stagione calcistica 2025/2026, anno che, peraltro, ha segnato il tanto atteso ritorno dei nostri colori in serie B. La scelta di mettere a disposizione n.100 biglietti per la città di Sant’Agata de’ goti, in vista della gara del prossimo 26/04, rappresenta un gesto concreto di apertura e di attenzione verso il nostro territorio. Trattasi di un’iniziativa che va oltre l’aspetto sportivo: favorisce la partecipazione, rafforza il senso di appartenenza e contribuisce ad avvicinare famiglie, giovani e appassionati allo stadio, rendendo il calcio un momento di condivisione e di comunità. Come consigliera comunale, ho ritenuto doveroso presentare domanda per consentire anche ai nostri concittadini di beneficiare di questa opportunità, e colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Vigorito per aver reso possibile ciò. La collaborazione tra realtà sportive e istituzioni locali è un valore importante, capace di generare ricadute positive non solo sul piano sportivo, ma anche su quello sociale e culturale. Auspico che iniziative come queste possano essere continuare nel tempo, rafforzando il legame tra il Benevento Calcio e le comunità del Territorio, nella convinzione che lo sport sia uno straordinario strumento di inclusione e aggregazione".