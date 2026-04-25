Pietrelcina in vetrina: evento con Lombardi, Vigorito, Kent e Pepe

Terzo e ultimo appuntamento a Pietrelcina, paese natale di San Pio, con le telecamere di Mediaset: domani (a partire dalle ore 10,00) Canale 5 trasmetterà in diretta la Santa Messa dalla Chiesa Madre “Santa Maria degli Angeli”.
Lo rende noto il Sindaco Salvatore Mazzone che subito dopo la Santa Messa prenderà parte all’apericarciofo, organizzato dalla Pro Loco in occasione della “Sagra del Carciofo di Pietrelcina” che ha preso il via oggi.
Insieme al sindaco Mazzone, ci saranno anche Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), il Comandante provinciale dei Carabinieri di Benevento Marco Kent e il Maestro pizzaiolo Franco Pepe.
E’ inoltre prevista la presenza del presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito, impegnato in serata, insieme a un’intera città, nei festeggiamenti per la promozione in serie B della squadra “giallorossa”.