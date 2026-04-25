carmine valentino torna in campo e si candida a sindaco di sant agata

"Con emozione e determinazione ho ufficializzato la mia candidatura a Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, alla guida della lista “Radici e Futuro”".
Questo l'annuncio di Carmine Valentino che torna in campo e si candada sindaco di Sant'Agata de' Goti. Valentino, ex primo cittadino della cittadina saticulana, consigliere comunale ed attuale consigliere provinciale ha firmato la candidatura presso l’Ufficio Elettorale del COmune di Sant'Agata avviando formalmente questo percorso e assumendone fino in fondo la responsabilità.
"Inizia un cammino fatto di impegno, serietà e visione per restituire alla nostra comunità il ruolo e il futuro che merita. Un grazie sincero alle candidate e ai candidati che condividono questo progetto, insieme ai tanti sostenitori, amici e familiari. Si parte!".
Questa la lista “Radici e Futuro” con CARMINE VALENTINO sindaco
ARGENTO GIUSEPPE detto PEPPE
BURO VITO
CIARAMELLA ROSANGELA
DELLA PERUTA CARLO
DI LORENZO IVANA
FUSCO CARMELA
FUSCO GIANNETTA
IANNOTTA LUCIANO
IANNUCCI SALVATORE
LIGNELLI ANGELO
LOMBARDI RENATO
MAURIELLO CIRO
MECCARIELLO SARA MARIA detta SARA
MORRONE MARIO
PASSANTE CARMINE
VENE NICOLETTA