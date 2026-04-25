Carmine Valentino torna in campo e si candida a sindaco di Sant'Agata

Ecco i consiglieri candidati con la lista "Radici e Futuro"

carmine valentino torna in campo e si candida a sindaco di sant agata
Sant'Agata de Goti.  

"Con emozione e determinazione ho ufficializzato la mia candidatura a Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, alla guida della lista “Radici e Futuro”".

Questo l'annuncio di Carmine Valentino che torna in campo e si candada sindaco di Sant'Agata de' Goti. Valentino, ex primo cittadino della cittadina saticulana, consigliere comunale ed attuale consigliere provinciale ha firmato la candidatura presso l’Ufficio Elettorale del COmune di Sant'Agata avviando formalmente questo percorso e assumendone fino in fondo la responsabilità.
"Inizia un cammino fatto di impegno, serietà e visione per restituire alla nostra comunità il ruolo e il futuro che merita. Un grazie sincero alle candidate e ai candidati che condividono questo progetto, insieme ai tanti sostenitori, amici e familiari. Si parte!".

Questa la lista “Radici e Futuro” con CARMINE VALENTINO sindaco 
ARGENTO GIUSEPPE detto PEPPE 
BURO VITO 
CIARAMELLA ROSANGELA 
DELLA PERUTA CARLO 
DI LORENZO IVANA 
FUSCO CARMELA 
FUSCO GIANNETTA 
IANNOTTA LUCIANO 
IANNUCCI SALVATORE 
LIGNELLI ANGELO 
 LOMBARDI RENATO 
MAURIELLO CIRO 
MECCARIELLO SARA MARIA detta SARA 
MORRONE MARIO 
PASSANTE CARMINE 
VENE NICOLETTA 

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