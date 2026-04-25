Carmine Valentino torna in campo e si candida a sindaco di Sant'Agata Ecco i consiglieri candidati con la lista "Radici e Futuro"

"Con emozione e determinazione ho ufficializzato la mia candidatura a Sindaco di Sant’Agata de’ Goti, alla guida della lista “Radici e Futuro”".

Questo l'annuncio di Carmine Valentino che torna in campo e si candada sindaco di Sant'Agata de' Goti. Valentino, ex primo cittadino della cittadina saticulana, consigliere comunale ed attuale consigliere provinciale ha firmato la candidatura presso l’Ufficio Elettorale del COmune di Sant'Agata avviando formalmente questo percorso e assumendone fino in fondo la responsabilità.

"Inizia un cammino fatto di impegno, serietà e visione per restituire alla nostra comunità il ruolo e il futuro che merita. Un grazie sincero alle candidate e ai candidati che condividono questo progetto, insieme ai tanti sostenitori, amici e familiari. Si parte!".



Questa la lista “Radici e Futuro” con CARMINE VALENTINO sindaco

ARGENTO GIUSEPPE detto PEPPE

BURO VITO

CIARAMELLA ROSANGELA

DELLA PERUTA CARLO

DI LORENZO IVANA

FUSCO CARMELA

FUSCO GIANNETTA

IANNOTTA LUCIANO

IANNUCCI SALVATORE

LIGNELLI ANGELO

LOMBARDI RENATO

MAURIELLO CIRO

MECCARIELLO SARA MARIA detta SARA

MORRONE MARIO

PASSANTE CARMINE

VENE NICOLETTA