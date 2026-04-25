Elezioni a Paduli. Daniele Bonavita ci ripensa e si candida sindaco Dopo aver annunciato il ritiro della candidatura

Ribaltone in extremis nella corsa alle elezioni comunali a Paduli. Dopo aver annunciato ufficialmente il ritiro della propria candidatura a sindaco, Daniele Bonavita torna sui suoi passi e decide di scendere nuovamente in campo.

A convincerlo sarebbe stato l’intervento decisivo di un gruppo compatto e determinato, che nelle ultime ore ha rilanciato il progetto politico, ricompattando forze e intenti attorno alla sua figura. Una svolta inattesa che riapre completamente i giochi elettorali. Quindi lo scenario cambia radicalmente. Il rinnovato sostegno ricevuto avrebbe ricreato quelle condizioni politiche e programmatiche ritenute indispensabili, spingendo Bonavita a riconsiderare la propria decisione.

“Nelle ultime ore – ha dichiarato Bonavita – si è riaperto un confronto serio e costruttivo con persone che credono davvero in un progetto per Paduli. Sono state ricreate le condizioni di unità, chiarezza e responsabilità che ritenevo imprescindibili. Per questo ho deciso di tornare in campo, con ancora più determinazione e con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’alternativa credibile e concreta”. Nelle prossime ore sono attese ulteriori dichiarazioni per chiarire i dettagli delle linee guida del progetto amministrativo.



Questa la lista “SiAmo Paduli” - DANIELE BONAVITA Sindaco: CHECOLA ROSSELLA; CICCONE GIUSEPPE; FERRAVANTE RAFFAELE CARMINE; LA ROCCA ROSANNA; LOMBARDI MICHELE; MANDATO DANIEL; MARMORALE MASSIMO; MAZZEO MARCO; MINICOZZI FRANCESCO PIO; MINICOZZI GIANNI; ZOLLO STEFANO e BOZZI DOMENICO.