«Appunti per Telese c’è». Franco Bozzi candidato sindaco Ecco i nomi dei candidati consiglieri per la città termale

È ufficialmente iniziato il percorso che porterà alle prossime elezioni amministrative di Telese Terme. Con la presentazione della lista «Appunti per Telese», Franco Bozzi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco e presenta una squadra composta da volti nuovi, persone radicate nel territorio e unite dalla volontà di costruire un’alternativa concreta per la cittadina termale.

I candidati al Consiglio comunale sono: Fabio Amico, Anna Capone, Paolo Cazzulo, Amedeo Ceniccola, Maurizio Cuzzupè, Daniele De Lucia, Maria Teresa Di Santo, Maria Teresa Guerriero, Adriana Lombardi, Luigi Loreto, Enza Palmieri, Emma Riccardi.

«È il momento di presentarci alla nostra città – dichiarano i membri della lista – siamo un gruppo unito, determinato a camminare nella stessa direzione con un obiettivo chiaro: lavorare per Telese Terme. Siamo persone semplici, legate al territorio, che vogliono ascoltare, proporre e costruire davvero qualcosa. Ci mettiamo la faccia, senza timori, perché ci conosciamo tutti. Noi ci siamo».

Il candidato sindaco Franco Bozzi sottolinea il valore di questo percorso: «Ho formalizzato la mia candidatura a sindaco di Telese Terme, un passaggio importante che segna l’inizio di un impegno fondato su serietà, responsabilità e concretezza. Ma questo cammino non nasce oggi. Un anno fa è nata una piattaforma di ascolto e confronto, dalla quale abbiamo raccolto spunti, idee e riflessioni da tanti cittadini. Quegli “appunti” rappresentano la base del nostro progetto e oggi danno anche il nome alla nostra lista: «Appunti per Telese».

Per Bozzi, dunque, è il momento di trasformare quel lavoro in azioni concrete, insieme a una squadra competente e motivata e con una visione chiara per il futuro della nostra città.

«Scendiamo in campo per Telese Terme - conclude Bozzi - una comunità che negli ultimi anni sembra aver perso voce, ascolto e slancio. Cambiare passo non è più una scelta, ma una necessità. E farlo assumendosi fino in fondo le proprie responsabilità e rispondendo ai cittadini è un dovere».

La campagna elettorale entra nel vivo e dunque nelle prossime settimane saranno organizzati incontri pubblici per presentare nel dettaglio il programma e confrontarsi direttamente con i cittadini.