Primavera, il Benevento vince ancora: Spezia ko all'Avellola Decisiva una rete di Borrelli per permettere ai giallorossi di conquistare i tre punti

Benevento-Spezia 1-0

Benevento: Mandato, Kwete, Scarpitella, Del Gaudio (36'st Manuzzi), Squillante, Formicola, Milucci (12'st Grilli), Donatiello (20'st Scalici), Soprano, Giugliano (36'st Miranda), Borrelli. A disp.: Suppa, Tagliente, Paolini, Nonga, D'Ambrosio, Sorbo. All.: Piscitelli (De Angelis squalificato)

Spezia: Tortorella, Nicolai (1'st Cassano), Baldetti (27'st Shembre), Felici (27'st Vannucci), Martinelli, Vignali, Insignito (41'st Banti), Marchini, Amato, Sartori (23'st Del Sante), Ferrazza. A disp.: Doretti, De Vita, Vanzuita, Tognoni, Vicari. All.: Terzi

Arbitro: Valentini di Bari. Assistenti: De Candia di Bari e Santo di Barletta

Marcatore: 24'st Borrelli

Secondo successo consecutivo per la Primavera del Benevento. Dopo la vittoria conquistata contro il Pisa, i giallorossi hanno ottenuto il bis all'Avellola contro lo Spezia, altra squadra in piena corsa per un posto nei play off, come i toscani. Il match è stato molto combattuto, con diverse azioni degne di nota prodotte da entrambe le squadre. A decidere l'incontro è stata la marcatura di Borrelli, realizzata al 24' della ripresa. Con questa vittoria, il Benevento balza a quota 41 punti in classifica a due giornate dalla fine dei giochi. Nella prossima giornata, i giallorossi affronteranno il Pescara in trasferta.