Benevento-Cerignola, ecco i convocati di Floro Flores I calciatori a disposizione del tecnico per il match che chiuderà il campionato

Definiti i convocati di Floro Flores per il match col Cerignola che chiuderà la stagione regolare. Nessuna sorpresa tra i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso, così come tra gli indisponibili. All'appello mancano i vari Caldirola, Maita, Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti e Vannucchi. Per Caldirola, Maita e Vannucchi si spera nel rientro per la Supercoppa, di cui è in programma il sorteggio nella giornata di lunedì e che si giocherà nelle giornate del 2, 10 e 16 maggio. Convocati anche i giovani Del Gaudio, Donatiello e Giugliano che questa mattina hanno giocato con la maglia della Primavera nel match vinto all'Avellola contro lo Spezia col punteggio di 1-0.

Benevento-Cerignola, i convocati di Floro Flores

PORTIERI: Esposito, Mandato, Russo;

DIFENSORI: Borghini, Celia, Ceresoli, Pierozzi, Romano, Saio, Scognamillo, Sena;

CENTROCAMPISTI: Del Gaudio, Donatiello, Kouan, Maita, Prisco, Talia;

ATTACCANTI: Carfora, Della Morte, Giugliano, Lamesta, Manconi, Mignani, Salvemini, Tumminello.

INDISPONIBILI: Caldirola, Maita, Mehic, Nardi, Ricci, Simonetti, Vannucchi.