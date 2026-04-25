Girone B, che finale: ad Arezzo preparano già la festa con Pupo Ma l'Ascoli non ci sta e cerca la vittoria a Campobasso aspettando buone notizie dalla Toscana

Il girone A questa sera (20,30), quello B domenica all'ora di pranzo (14,30), il gruppo meridionale alle 18. La Lega Pro chiude i battenti per la stagione regolare. Dopo inizierà la lunga lotteria dei play off e play out. In due gironi la serie B è stata già assegnata, col traguardo tagliato in anticipo da Vicenza e Benevento. Resta da decidere la vincitrice del gruppo B, quello in cui Arezzo e Ascoli sono arrivati a braccetto all'ultimo atto del campionato. I toscani sono decisamente favoriti: hanno in casa la Torres, che difficilmente eviterà i play out, mentre l'Ascoli dovrà viaggiare alla volta di Campobasso. Inoltre all'Arezzo basterà anche arrivare a pari punti coi marchigiani per tagliare per primo il traguardo, avendo segnato un gol in più (…) negli scontri diretti.

Ad Arezzo c'è il sold out

E' evidente che l'attesa più grande ci sia proprio per questo girone. Ad Arezzo c'è il “sold out” e pure un pomeriggio suggestivo. Che qualcuno ha anche criticato, sottolineando che ogni iniziativa prima della gara può distogliere dalla partita i giocatori. In realtà intorno alle 13 è previsto un momento istituzionale dedicato ai cento anni della “Unoaerre”, l'industria orafa aretina famosa in tutto il mondo (la dicitura 1Ar la dice tutta sulla sua nascita), che è anche il main sponsor della squadra di calcio. Ci sarà anche un intervento musicale di Pau dei Negrita, che proporrà un accompagnamento sonoro da bordo campo all’interno di un format rispettoso del contesto sportivo. In realtà – fanno sapere gli organizzatori di Arezzo - “l’iniziativa, autorizzata e organizzata in pieno coordinamento con la società, non interferirà in alcun modo con la preparazione della squadra, con le attività pre-gara o con le procedure operative previste. Si tratta di uncontributo simbolico con cui Unoaerre desidera rinnovare la propria vicinanza alla città e alla squadra in un momento significativo della propria storia aziendale”. Anche il noto cantante Pupo, nativo della provincia di Arezzo, ha promesso di cantare dopo la promozione l'inno “Canzone amaranto” in giro per la città. Ma ovviamente prima di ogni cosa, i ragazzi di Bucchi dovranno battere la Torres e mettersi al sicuro da sorprese sgradite.

Ascoli, caccia al biglietto: 855 a Campobasso

Ad Ascoli è stata corsa al biglietto per tutta la settimana. Il Campobasso aveva messo a disposizione 655 tagliandi, che sono andati in fumo in un attimo. La società bianconera è riuscita ad ottenerne altri 200 che ugualmente sono stati venduti in un baleno. Dunque saranno 855 gli ascolani presenti nel Molise. In un clima sereno, perchè i molisani non possono né migliorare né peggiorare la loro posizione (4° posto), ma decisi comunque a ottenere una vittoria prestigiosa sul campo. Tomei ha tenuto a ribadire il pensiero della sua squadra: “Dobbiamo fare il massimo e ottenerlo. Senza pensare affatto a quello che sta accadendo ad Arezzo”. Poi non possono che aspettare che dalla Toscana arrivino buone notizie.