Amministrative '26, Mastella: "NdC presenti in tutta la Campania" "Con liste di partito o di area moderata: radicamento è obiettivo raggiunto"

"A quattro mesi dall'affermazione alle Regionali, Noi di Centro è una realtà politica consolidata e dinamica in Campania ed è presente in tutti i Comuni al voto con liste di partito o con dirigenti confluiti in compagini di area moderata. Ovunque ci siamo e rappresentiamo la linfa vitale dell'area centrale del campo largo e un riferimento sicuro per l'elettorato moderata, di area centrista: abbiamo raggiunto un radicamento territoriale paragonabile ai tempi dell'Udeur", lo spiega in una nota il segretario nazionale NdC Clemente Mastella.

"Con liste di partito siamo presenti nei due maggiori centri irpini al voto, il capoluogo Avellino e Ariano: in ambo i casi, è alla portata l'obiettivo del rientro in Consiglio comunale.

Ci siamo nei maggiori centri al voto nel Napoletano, Pompei, Portici e Afragola e abbiamo esponenti di partito in campo nel Salernitano. Nel Sannio in tutti i Comuni al voto (ad eccezione di Reino), di dimensioni demografiche più ridotte, NdC è baricentro politico di esperienze che fanno leva, ovviamente, su accordi di natura civica.

A tutti i candidate e le candidate auguriamo una campagna elettorale stimolante. Saranno tra un mese gli elettori a decretarne gli esiti", chiude il segretario nazionale di NdC.

