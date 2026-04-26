Il dramma. Addio a Michele, che lavorava come impiegato nella scuola Faicchio. Si ribalta il trattore, muore un 56enne

Michele faceva altro nella vita. Lavorava come impiegato nell'Istituto per odontotecnici di Faicchio, il suo paese, ma aveva un amore smisurato per la campagna. Aveva 56 anni, la sua esistenza si è spezzata in un terribile incidente - vedi altro servizio - che gli è capitato mentre stava coltivando la sua passione in un terreno di sua proprietà.

E' stato tradito la trattore che stava guidando: si è ribaltato e non gli ha dato scampo. Il dramma si è consumato dalle parti di località Fontanavecchia, il mezzo agricolo, di cui Michele avrebbe perso il controllo, lo ha travolto. Inutile ogni soccorso, nulla da fare per il 56enne, rimasto vittima di un destino assurdo.

A Faicchio, ora, è solo dolore per la scomparsa di un uomo molto conosciuto che lascia due figli e la moglie, titolare di un bar molto accorsato dinanzi al quale, nella tarda serata di ieri, si sono radunati in tanti. Tutti a chiedersi come sia stato possibile, tutti impegnati a cercare di stare vicini ad una famiglia sconvolta dalla perdita del proprio caro. Michele faceva altro nella vita, ma la terra era la sua passione.