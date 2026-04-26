Under 15 straordinaria, vince a Perugia e blinda il primato. È un trionfo L'annata da urlo del Benevento allenato da Festa che approda alle fasi finali con grandi ambizioni

La vittoria conquistata questa mattina in casa del Perugia mette la ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria per l'under 15 del Benevento. Deve per forza essere definita così l'annata dei giallorossi allenati da Paolo Festa, formata dai classe 2011, che ha dato vita a un rendimento monstre per tutto l'arco del campionato. Ha fatto storia l'en plein registrato nel girone d'andata, con ben tredici vittorie su tredici. Nel ritorno, dopo una primissima fase fisiologica in cui la squadra ha rallentato per qualche settimana, il Benevento ha ritrovato il ritmo schiaccasassi, arrivando a quota 67 punti a una giornata dalla fine dei giochi. Il vantaggio sul Perugia, unica squadra che per qualche tratto della stagione ha provato a impensierire la Strega, è salito a ben sei lunghezze. I numeri sono impressionanti: il Benevento ha messo a segno la bellezza di 102 gol e ne ha incassati soltanto 22. Le vittorie sono state 22, mentre si registra un solo pareggio e due sconfitte. Insomma, un rendimento davvero importante ed entusiasmante che certifica l'ottimo lavoro svolto in fase di costruzione della rosa da parte della società, per mano di Palermo e Puleo, che ha saputo creare un giusto mix di caratteristiche amalgamate alla perfezione e che lasciano ben sperare per la futura under 16.

La vittoria a Perugia firmata da Picarella e Di Laora

Contro il Perugia, per cronaca, i giallorossi si sono imposti col punteggio di 2-1 in terra umbra. Dopo il vantaggio di bomber Picarella è arrivato il pareggio dei padroni di casa, siglato da Massaro. Nella ripresa, Di Laora ha siglato la marcatura della vittoria sannita che ha dato il via ai festeggiamenti per la certezza aritmetica del primo posto: un posizionamento che sarà molto importante nelle fasi finali nazionali. L'appuntamento è fissato al prossimo 10 maggio, con i giallorossi che debutteranno in trasferta contro la quarta classifica del girone D. Con questi numeri, inutile dire che il Benevento si candida tra le favorite alla vittoria finale.