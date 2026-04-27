Arredi da esterno di qualità: a Benevento ora c'è Amorosi Garden - VIDEO e FOTO

Uno spazio esterno che valorizzi l'intera struttura grazie ad arredi di qualità che tracciano l'identità di una famiglia, di un complesso alberghiero o di qualsiasi altra struttura. Giardini, piscine e i patio da vivere tutto l’anno.
Questa la mission di Amorosi Garden, azienda leader nell'arredo per esterno che ha aperto un fantastico e grande showroom di ben 750 metri quadrati nella zona industriale Asi – Z5) di Ponte Valentino a Benevento.
Azienda che opera nel settore da 30 anni e che vende esclusivamente prodotti di indubbia fascia alta per qualità e funzionalità che fino ad oggi non era possibile acquistare nel Sannio.
Al vertice c'è Gianluca Mesisca che dopo decenni passati in Germania – sempre nel settore - ha deciso di investire nella sua terra: “una sfida che ho voluto lanciare. Una nuova attività per Benevento, per il Sannio per la Campania” ci dice accogliendoci nell'elegante e funzionale showroom. Al suo fianco, per il taglio del nastro – presenti l'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente e il presidente del Consorzio Asi e sindaco di Paduli Domenico Vessichelli – la moglie e i suoi tre figli.
L'emozione è stata tanta per la nuova sfida lanciata da Gianluca che ha puntato, anche in Italia, sui prodotti di qualità.
Arredi per esterno progettati per dare una percezione di qualità e tecnologia per vivere giardini e spazi aperti tutto l'anno. A partire dalle pergole bioclimatiche su misura e tanto altro: divani, poltrone, baldacchini, tavoli, sedie, poltrone sospese e tutto quello che serve per arredare e vivere l'outdoor.
Poi c'è l'esperienza e la professionalità di Gianluca e dei suoi collaboratori che sapranno progettare e consigliare professionisti del settore, strutture ricettive e privati cittadini.
Amorosi Garden è infatti qualcosa di diverso e lo si percepisce da subito entrando grazie ai materiali selezionati, design contemporaneo e cura dei dettagli che segnano le linee delle collezioni in esposizione.
Materiali di qualità progettati e realizzati per durare nel tempo all'esterno e che hanno anche garanzia di cinque anni.
“Dalla scelta del prodotto alla consulenza dedicata, accompagniamo ogni cliente con professionalità e attenzione” ha spiegato Gianluca, prima di tagliare il nastro di una nuova sfida che parte nel Sannio tra il calore di familiari e amici che hanno partecipato all'inaugurazione di Amorosi Garden.