Arredi da esterno di qualità: a Benevento ora c'è Amorosi Garden - VIDEO e FOTO Maxi showroom di 750 mq. L'ultima sfida di Gianluca Mesisca che dopo 30anni torna nel Sannio

Uno spazio esterno che valorizzi l'intera struttura grazie ad arredi di qualità che tracciano l'identità di una famiglia, di un complesso alberghiero o di qualsiasi altra struttura. Giardini, piscine e i patio da vivere tutto l’anno.

Questa la mission di Amorosi Garden, azienda leader nell'arredo per esterno che ha aperto un fantastico e grande showroom di ben 750 metri quadrati nella zona industriale Asi – Z5) di Ponte Valentino a Benevento.

Azienda che opera nel settore da 30 anni e che vende esclusivamente prodotti di indubbia fascia alta per qualità e funzionalità che fino ad oggi non era possibile acquistare nel Sannio.

Al vertice c'è Gianluca Mesisca che dopo decenni passati in Germania – sempre nel settore - ha deciso di investire nella sua terra: “una sfida che ho voluto lanciare. Una nuova attività per Benevento, per il Sannio per la Campania” ci dice accogliendoci nell'elegante e funzionale showroom. Al suo fianco, per il taglio del nastro – presenti l'assessore alle Attività produttive del Comune di Benevento, Luigi Ambrosone, il presidente del Consiglio Comunale Renato Parente e il presidente del Consorzio Asi e sindaco di Paduli Domenico Vessichelli – la moglie e i suoi tre figli.

L'emozione è stata tanta per la nuova sfida lanciata da Gianluca che ha puntato, anche in Italia, sui prodotti di qualità.

Arredi per esterno progettati per dare una percezione di qualità e tecnologia per vivere giardini e spazi aperti tutto l'anno. A partire dalle pergole bioclimatiche su misura e tanto altro: divani, poltrone, baldacchini, tavoli, sedie, poltrone sospese e tutto quello che serve per arredare e vivere l'outdoor.

Poi c'è l'esperienza e la professionalità di Gianluca e dei suoi collaboratori che sapranno progettare e consigliare professionisti del settore, strutture ricettive e privati cittadini.

Amorosi Garden è infatti qualcosa di diverso e lo si percepisce da subito entrando grazie ai materiali selezionati, design contemporaneo e cura dei dettagli che segnano le linee delle collezioni in esposizione.

Materiali di qualità progettati e realizzati per durare nel tempo all'esterno e che hanno anche garanzia di cinque anni.

“Dalla scelta del prodotto alla consulenza dedicata, accompagniamo ogni cliente con professionalità e attenzione” ha spiegato Gianluca, prima di tagliare il nastro di una nuova sfida che parte nel Sannio tra il calore di familiari e amici che hanno partecipato all'inaugurazione di Amorosi Garden.