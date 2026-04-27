Benevento, Esposito: "Coreografia da brividi. La Supercoppa? Vogliamo vincerla" Le parole del portiere giallorosso a Ottogol: "E' stato un campionato durissimo"

Seconda presenza in giallorosso per Manuel Esposito che ha vissuto prima sul campo e poi sul pullman la grande festa dei tifosi per la promozione in Serie B: "È stata una giornata fantastica, a partire da ciò che abbiamo vissuto sul terreno di gioco. La coreografia era da brividi: vederla direttamente dal campo fa tutt’altro effetto, è stata un’emozione unica. Anche la sfilata è stata stupenda; sinceramente non ci aspettavamo una partecipazione di pubblico così massiccia, è stato bellissimo". Esposito ha poi proseguito: "Quest'anno non è stato semplice; restare fuori e non giocare è sempre difficile. Tuttavia, sento di essere cresciuto molto grazie al mister Aprile e al supporto di Vannucchi, Russo e di Floro Flores, che mi hanno tenuto costantemente sul pezzo. Sono a Benevento da cinque anni e per me questa città è una seconda casa. Mi piacerebbe restare, ma allo stesso tempo so che giocare con continuità è fondamentale. Vedremo cosa deciderà la società, ma il legame con questa maglia è profondo: io sono arrivato quando il club è stato promosso in Serie A, e vivere certi momenti qui ha un sapore diverso Il Presidente Vigorito è una persona stupenda, sempre presente con noi. La sua vicinanza è fondamentale perché riesce a farci sentire costantemente a nostro agio." Un pensiero finale è andato sulla Supercoppa: "È stato un campionato lungo e durissimo, soprattutto dal punto di vista psicologico. Forse ultimamente ci siamo rilassati un po', ma era inevitabile dopo un tale dispendio di energie. Ora dobbiamo ricaricare le batterie: l'obiettivo è farci trovare pronti per vincere la Supercoppa".