In Confindustria Benevento concluso il corso sull’intelligenza artificiale Oggi la consegna degli attestati ai partecipanti agli imprenditori

Si è concluso questo pomeriggio, con la consegna degli attestati ai partecipanti effettuata dal Presidente di Confindustria Benevento Andrea Esposito, il corso sull’intelligenza artificiale: “Digitalizzazione e Intelligenza artificiale - dal concetto alla pratica aziendale” riservato agli imprenditori e ai loro dipendenti e gestito da Unindustria Servizi.

Nella giornata conclusiva sono intervenuti: l’ingegnere Andrea Mascia, Cloud AI Engineer di Google, e l’ingegnere Davide De Pasquale, CEO di Intelligentia che hanno approfondito alcuni aspetti della materia.

Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è passata dall’essere una tecnologia di nicchia a uno strumento sempre più centrale nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro. In questo contesto, è nata l’iniziativa formativa realizzata da Confindustria Benevento e pensata per colmare il divario tra innovazione tecnologica e competenze professionali.

Il percorso formativo si è distinto per un approccio pratico e interdisciplinare che ha visto l’elaborazione di applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale.

Le lezioni sono state realizzate da esperti del settore, fattore che ha consentito di cimentarsi in casi reali e di acquisire competenze immediatamente replicabili negli specifici ambiti di competenza.

Il percorso è stato pensato per rispondere alle domande più frequenti e alle casistiche più varie. Esso è stato modulato per i diversi livelli di conoscenza della materia, al fine di far fronte alle diverse esigenze della base associativa.