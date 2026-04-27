Anche l'Ivpc Benevento Rugby ha reso omaggio al Benevento Calcio per la conquista della promozione in Serie B. Questo il messaggio pubblicato dal sodalizio biancoceleste attraverso i social: Una giornata che resta. La sfilata del Benevento Calcio per la promozione in Serie B ha portato con sé qualcosa in più del calcio. Da anni il legame con il Rugby Benevento è forte. Non è solo sport. È identità, è città. Anche grazie a Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio e anche presidente onorario del rugby, che da 60 anni scrive la storia della nostra città. Nello scatto, un gesto semplice ma pieno di senso: il capitano del Rugby Benevento consegna il pallone ovale al capitano giallorosso Mattia Maita. Due mondi, stessa passione. Per l’occasione, il rugby Benevento — guidato dal presidente Rosario Palumbo — ha indossato la seconda maglia giallorossa. Un segno di rispetto verso i colori della città. E poi lo striscione con i due stemmi vicini e la lettera B in bella mostra: “IVPC stessa energia, stessa meta”. Non è solo uno slogan. È realtà. Entrambe le squadre, unite anche dallo sponsor IVPC, giocheranno il campionato di Serie B la prossima stagione. Due sport diversi. Una sola direzione.
Ivpc Rugby, l'omaggio al Benevento Calcio dopo la promozione in B
La consegna del pallone ovale a capitan Maita nel corso dei festeggiamenti
Benevento.