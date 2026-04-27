Ivpc Rugby, l'omaggio al Benevento Calcio dopo la promozione in B La consegna del pallone ovale a capitan Maita nel corso dei festeggiamenti

Anche l'Ivpc Benevento Rugby ha reso omaggio al Benevento Calcio per la conquista della promozione in Serie B. Questo il messaggio pubblicato dal sodalizio biancoceleste attraverso i social: Una giornata che resta. La sfilata del Benevento Calcio per la promozione in Serie B ha portato con sé qualcosa in più del calcio. Da anni il legame con il Rugby Benevento è forte. Non è solo sport. È identità, è città. Anche grazie a Oreste Vigorito, presidente del Benevento Calcio e anche presidente onorario del rugby, che da 60 anni scrive la storia della nostra città. Nello scatto, un gesto semplice ma pieno di senso: il capitano del Rugby Benevento consegna il pallone ovale al capitano giallorosso Mattia Maita. Due mondi, stessa passione. Per l’occasione, il rugby Benevento — guidato dal presidente Rosario Palumbo — ha indossato la seconda maglia giallorossa. Un segno di rispetto verso i colori della città. E poi lo striscione con i due stemmi vicini e la lettera B in bella mostra: “IVPC stessa energia, stessa meta”. Non è solo uno slogan. È realtà. Entrambe le squadre, unite anche dallo sponsor IVPC, giocheranno il campionato di Serie B la prossima stagione. Due sport diversi. Una sola direzione.