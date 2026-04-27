Under 17, col Foggia si decide tutto: serve una vittoria per le fasi finali

La sconfitta rimediata in casa del Perugia ha lasciato tanto amaro in bocca, nonostante il Benevento si è comunque misurato a viso aperto contro la capolista del girone. Il rammarico è dovuto al fatto che i giallorossi hanno chiuso il primo tempo col punteggio di 3-1, per poi subìre una clamorosa rimonta per 4-3 che comunque non compromette il discorso relativo alla qualificazione alle fasi finali. I risultati favorevoli giunti dai match di Guidonia e Latina hanno permesso ai giallorossi di mantenere il quarto posto in classifica, con un vantaggio di una sola lunghezza sui pontini. Domenica è in programma il match col Foggia all'Avellola: servirà vincere per ottenere la qualificazione alle fasi finali. Un obiettivo importante che la formazione di Schiavi insegue dall'inizio della stagione e che non può affatto fallire. L'appuntamento è fissato a domenica, per un incontro che decide l'intera annata del Benevento.
Under 17, la classifica
Perugia 54
Ternana 53
Gubbio 52
Benevento 47
Latina 46
Guidonia 45
Ascoli 40
Casertana 39
Pineto 26
Campobasso 25
Pianese 18
Audace Cerignola 14
Foggia 13
Sambenedettese 12