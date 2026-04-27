Salvarono 12 scout bloccati in una zona impervia: premiati vigili del fuoco

A Napoli questa mattina la cerimonia in ricordo dell'assessore Raffaele Delcogliano e del suo accompagnatore Aldo Iermano, entrambi sanniti, uccisi dalle brigate rosse il 27 aprile del 1982 in un agguato. In mattinata presso il consiglio regionale la cerimonia di commemorazione con la consegna delle onorificenze agli appratenti alle forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per operazioni di servizio o di salvataggio svolte negli ultimi mesi. Attestati di benemerenza consegnati dopo la deposizione di una corona di allora.
Premiati anche alcuni vigili del fuoco di Benevento per il salvataggio di 12 scout in piena notte in zona impervia nel Comune di Solopaca. Si tratta del Capo Squadra Vincenzo Furno, del caposquadra Antonio La Peccerella, del vigili permanente Sergio Lucariello, del vigili permanente Gemino Reale, accompagnati dal Comandante Provinciale, Salvatore Angelo Capolongo.