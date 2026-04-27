Benevento, coreografia e sfilata: tutte le foto della grande festa Gli scatti che hanno immortalato una storica giornata per il club giallorosso

Quella di ieri è stata una giornata che è già entrata nella storia del Benevento Calcio, a partire dalla coreografia realizzata dai ragazzi della Curva Sud. Un gigantesco stregone ha accolto le squadre in campo, accompagnato da una voce che ha messo in risalto l'orgoglio di essere sanniti. Poi la partita e i festeggiamenti successivi per le strade della città, attraverso il pullman scoperto che ha permesso al Benevento di avere un meritato bagno di folla. Tantissimi i tifosi presenti nei vari punti di Benevento, a partire dall'appassionato Rione Libertà, per poi passare al Rione Ferrovia e per le strade del centro storico. Insomma, una serata entusiasmante che ha visto i calciatori partecipare con grande spirito di appartenenza, dopo aver vinto il campionato da assoluti protagonisti e aver riportato il Benevento in Serie B a distanza di tre anni. Di seguito, tutte le foto realizzate da Mario Taddeo.