Varato il dispositivo del traffico per la 33° edizione della "Strabenevento" In programma venerdì 1° maggio a partire dalle ore 9 nel centro di Benevento

Considerata l'importanza di garantire l’ordine pubblico e lo svolgimento della competizione in massima sicurezza, sulle seguenti strade saranno in vigore i divieti di sosta, con rimozione, già a partire dalle ore 7:00 nei punti individuati dall'apposita segnaletica e chiusure al traffico a partire dalle ore 7:30 con attuazione anche nei confronti di residenti e di tutte le altre categorie di autorizzati, eccetto mezzi di soccorso: via Annunziata (a partire dall'incrocio con via Rampa Annunziata - via Tenente Pellegrini) - piazza IV Novembre - via del Sole, viale Atlantici - via XXIV Maggio (a partire dall'incrocio con via Vianell) - via Ferrelli, via Raguzzini (a partire dall'incrocio con Via Torretta) - via Cappuccini (a partire dall'incrocio con via Torretta) - via de La Salle - via Meomartini - rotonda via Meomartini - Via Nenni (prospiciente Chiesa del Sacro Cuore dei Frati Cappuccini) - viale Mellusi - via Nicola Sala - rotonda San Carlo Acutis - via Francesco Flora (nel tratto dal civico 15 all'incrocio con via Sala) - rotonda San Carlo Acutis - via De Caro (nel tratto dall'ingresso al tribunale all'incrocio con viale Mellusi) - piazza Risorgimento - via Perasso - viale dei Rettori - via Pertini (a partire dall'incrocio con via Collevaccino) - via San Pasquale (a partire dall'incrocio con via dei Longobardi) - via del Pomerio - via Ennio Goduti - via Pasquali (a partire dall'incrocio con via Mattei) - piazza Orsini (a partire dalla Fontana delle Catene per i veicoli in arrivo da via Rummo) - corso Garibaldi.