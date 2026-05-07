Aree interne. La sfida parte da Benevento con i trasporti per lo sviluppo - FOTO L'iniziativa del consigliere regionale Pellegrino Mastella. A Gennaio riparte la Benevento - Napoli

Trasformare le parole in atti, le analisi in decisioni, i problemi in soluzioni. Questa la mission di “Officina delle aree interne. Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento” l'iniziativa del consigliere regionale di Casa Riformista - Italia Viva - Noi di Centro e vicepresidente della Commissione Trasporti Pellegrino Mastella.

Primo appuntamento con al centro i trasporti, a partire dalla riapertura, ormai prossima della ferrovia Benevento Napoli via Valle Caudina attesa ormai da anni. Collegamenti che rappresentano un volano di sviluppo per il Sannio.

Mastella ha portato al Teatro De La Salle, nel cuore di Benevento esponenti della giunta regionale come il Presidente della Commissione Trasporti, Luca Cascone, l'assessore Mario Casillo, il numero uno di Eav Umberto De Gredgorio. Al centro del dibattito, il confronto con i tantisismi amministratori (sindaci o delegati) di Sannio e anche Irpinia.

“Officina delle Aree Interne – Le Radici e il Futuro: Idee in Movimento” è un percorso che nasce da un’esigenza chiara: ascoltare, capire e soprattutto agire” ha rimarcato Mastella che ha poi precisato: “Non è una passerella. È un metodo. Un laboratorio permanente di confronto, costruito per mettere insieme istituzioni, imprese, professionisti, università e cittadini, con un obiettivo preciso: trasformare le criticità storiche delle aree interne in proposte operative, concrete, immediatamente traducibili in azione amministrativa e politica.

Abbiamo scelto il termine “Officina” perché richiama un luogo dove si lavora, si costruisce, si aggiusta ciò che non funziona. Ed è esattamente quello che vogliamo fare. Il format è semplice ma ambizioso: una serie di cantieri tematici, ognuno dedicato a un nodo strategico”.

Officina prevede altri tre cantieri già programmati – sanità, PNRR e agricoltura – “mentre nel biennio 2027-2028 allargheremo il confronto a lavoro, formazione, turismo, cultura, ambiente, politiche sociali e innovazione. Un percorso lungo, strutturato, che culminerà negli Stati Generali del Sannio, dove costruiremo una vera agenda delle aree interne”.

Focus dei lavori su Ferrovia Valle Caudina “ferma da anni. Un’infrastruttura fondamentale non solo per i pendolari, ma anche per le aziende, che oggi subiscono disagi e costi aggiuntivi enormi”.

Alta Capacità Napoli-Bari, “un’opera strategica, certo, ma ancora segnata da cantieri aperti e da tempi che impattano sulla quotidianità dei cittadini”.

Collegamento ferroviario veloce Salerno–Avellino–Benevento, “che dovrebbe rappresentare una sorta di metropolitana regionale, ma che attende ancora una piena concretizzazione”.

E ancora: i collegamenti con la Benevento-Caserta, il tema del raddoppio della Caianello, l’assenza di una vera intermodalità tra ferro, gomma e viabilità. Poi c’è una visione più ampia, che dobbiamo avere il coraggio di discutere: il progetto del traforo del Partenio, che punta a collegare Cervinara e la Valle Caudina con l’area nolana e l’autostrada A16, al casello di Tufino. Un’opportunità che può ridisegnare gli equilibri della mobilità e dello sviluppo.

Ferrovia Benevento Napoli

L'amministratore delegato Eav Umberto De Gregorio ha ribadito come la tratta Benevento Napoli via Cancello verrà riaperta entro gennaio del 2027 mentre i lavori termineranno come da crono programma del Pnrr entro giugno prossimo.

Dopo ci sarà da affrontare il problema delle tante fermate intermedie: “Forse, di intesa con gli amministratori locali, qualche stazione andrà eliminata per accorciare i tempi di percorrenza”.

Regione al fianco delle Aree interne

“In questi anni è stato fatto tanto per le aree interne” ha assicurato il presidente della Commissione Trasporti, Cascone che ha poi aggiunto: “La Regione è in campo con finanziamento di strade, recuperati finanziamenti come per la Fondovalle Isclaro. Interventi importanti ora da completare. Siamo in dirittura d'arrivo. Prioritario è riaprire i collegamenti con Napoli”.

Ad accogliere gli ospiti, il sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha rimarcato l'importanza di riaprire il collegamento ferroviario con Napoli anche “in vista dell'America's Cup. Anche nel Sannio arriveranno tante persone per l'evento e dobbiamo offrire loro una mobilità dignitosa”.

Il primo cittadino ha poi annunciato di essere al lavoro con la Regione anche per completare i lavori di copertura dello Stadio 'Ciro Vigorito'.

Confindustria in campo

“Quando al centro dell’attenzione ci sono le problematiche delle aree interne, il richiamo è inevitabilmente forte dopotutto tante volte ho ribadito il concetto 'insieme' ”. Così vicepresidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito che con un messaggio – era assente per improrogabili impegni fuori Benevento - ha plaudito all'iniziativa ed ha rimarcato: “Insieme per crescere, insieme per valorizzare il nostro territorio il quale merita di trasformarsi in un contenitore di opportunità per i più giovani. Se un rettangolo verde è in grado di regalare dei sogni, le istituzioni hanno il dovere di trasformare quei sogni in realtà”.

A rappresentare gli industriali sanniti, il Presidente di Confindustria Benevento, Andrea Esposito: “Da anni le imprese chiedono infrastrutture. Speriamo che partono gli investimenti più importanti. Ma prima che per le imprese, gli investimenti come ad esempio la Ferrovia della Valle Caudina, devono giovare ai cittadini in termini di sviluppo”.