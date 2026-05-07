Benevento-Arezzo, la prevendita non decolla Mancano ancora due giorni alla partita, ma il dato non fa sperare a nulla di abbondante

La Supercoppa non sembra in cima ai pensieri dei tifosi giallorossi. Al terzo giorno di prevendita i tagliandi venduti sono 1.704, di cui 80 di provenienza Arezzo. Il dato ufficiale è delle 18,09 di questo pomeriggio. L'inizio era stato confortante, ma poi la vendita si è stablizzata sui 600 tagliandi al giorno. In tema di tempi di vendita, oltre a quelli che sono potuti essere sottoscritti in serata, rimangono ancora due giorni, domani (venerdì) e sabato. A meno di unìimpennata che non è molto prevedibile, il dato non dovrebbe essere molto ampio.

D'altra parte questi tornei extra campionato non hanno mai affascinato e la sconfitta (ricca di gol) alla prima partita sabato scorso tra Arezzo e Vicenza non ha certo aiutato. Molti hanno visto molto difficile un recupero sulla squadra veneta ed hanno evidentemente desistito.

D'altro canto la mente di tutti è già proiettata verso il prossimo campionato di serie B, atteso tre anni e che finalmente il Benevento ha riconquistato. Staremo a vedere se il dato finale sarà più ammiccante di questo di stasera.