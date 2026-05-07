Play off, fase Nazionale. Ecco tutti gli orari La Lega Pro ha cominciato quando si giocheranno le sfide di domenica 10 e di mercoledì 13 maggio

La Lega Pro ha comunicato gli orari di inizio delle partite di play off della fase nazionale, sorteggiata questa mattina negli studi di Sky. Si giocano quasi tutte alle 20, fatta eccezione per l'andata al Pinto tra Casertana e Salernitana per la concomitanza con un altro evento e per Cittadella-Ravenna, che si gioca alle 20,45 per consentire la Diretta Rai, e per il ritorno al Viviani tra Potenza-Campobasso per questioni di ordine pubblico e per Salernitana-Casertana del ritorno all'Arechi, che come quella di Cittadella all'andata andrà in diretta sul Rai sport alle 20,45.

GARE DI ANDATA – DOMENICA 10 MAGGIO 2026

GARA 1 CITTADELLA - RAVENNA Ore 20.45 Diretta Rai Sport

GARA 2 CAMPOBASSO - POTENZA Ore 20.00

GARA 3 PIANESE - LECCO Ore 20.00

GARA 4 CASARANO - RENATE Ore 20.00

GARA 5 CASERTANA - SALERNITANA Ore 21.00* - *Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.

GARE DI RITORNO – MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2026

GARA 1 RAVENNA - CITTADELLA Ore 20.00

GARA 2 POTENZA - CAMPOBASSO Ore 21.00* - *Orario disposto in ottemperanza alla comunicazione delle autorità competenti - concomitanza altro evento.

GARA 3 LECCO - PIANESE Ore 20.00

GARA 4 RENATE - CASARANO Ore 20.00

GARA 5 SALERNITANA - CASERTANA Ore 20.45 Diretta Rai Sport