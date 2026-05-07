Vivaio, partono le fasi finali: le under affrontano Pontedera e Picerno Trasferte per la 16 e la 15 del Benevento. La Primavera ospita il Bari all'Avellola

Iniziano le fasi finali per le under del Benevento Calcio. Domenica scenderanno in campo la 16 di Leone e la 15 di Paolo Festa. I primi sono reduci da un turno di riposo, dopo la fine del campionato. Il Benevento ha chiuso al comando della classifica e il proprio percorso nelle fasi finali inizierà con il Pontedera. Il primo atto si giocherà in trasferta, con il match in programma domenica alle ore 11:30. L'under 15, invece, debutterà in casa del Picerno alle 14:30. Entrambe le sfide sono d'andata, con il ritorno che è programmato la prossima settimana. In caso di parità al termine dei 180 minuti, sarebbe il Benevento a passare il turno grazie al miglior posizionamento in classifica. Ricarica le batterie la formazione under 17 che il 17 maggio ospiterà il Sorrento all'Avellola, per la gara d'andata degli ottavi di finale. Sabato si chiude il sipario sul campionato Primavera: il Benevento sfiderà il Bari nel centro sportivo di via Avellino. Fischio d'inizio alle ore 14:30.