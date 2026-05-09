Associazione "ALI APS" a sostegno del Telesia for Peoples Il presidente Fucci: plauso agli organizzatori che hanno dedicato edizione al piccolo Domenico

“Da sempre abbiano seguito da vicino gli eventi del ‘Telesia for Peoples’, giunto alla sua tredicesima edizione, ma quest’anno intendiamo sostenere in modo concreto l’iniziativa che gli organizzatori hanno deciso di dedicare alla Fondazione ‘Domenico Caliendo’, il bambino vittima di presunti errori medici e di una sorte maligna, nata con lo scopo di creare un fondo di assistenza per tutti i bimbi che necessitano di un trapianto d’organo o che sono stati vittime di malasanità”.

Ad annunciarlo è il presidente dell'Associazione “ALI APS”, presieduta da Alessandro Fucci, nata con lo scopo di dare voce a chi è affetto da malattie invalidanti non riconosciute dal Sistema Sanitario Nazionale e di chi è vittima della malasanità.

“Anche quest’anno – continua Fucci – gli organizzatori hanno dimostrato attenzione verso tematiche di grande attualità che toccano da vicino soprattutto la popolazione della Campania. Per questo siamo certi che il pubblico del Telesia for Peoples, che si svolgerà nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo, saprà esprimere la propria sensibilità. E al suo fianco ci saremo anche noi di ALI APS (codice fiscale 92080800623) utilizzando parte delle donazioni che come Associazione di promozione sanitaria per lo studio sulle malattie genetiche riceviamo con il 5 x 1000”.