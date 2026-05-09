Denuncia l'ex marito per tentata estorsione e violazione obblighi: archiviazione Benevento. Finita l'indagine a carico di un 49enne

L'ex moglie l'aveva accusato di tentata estorsione e violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma entrambe le ipotesi di reato sono state archiviate in due diversi momenti. Chiusa l'indagine, dunque, come aveva chiesto il pm Chiara Maria Marcaccio, per un 49enne di Benevento.

Difeso dall'avvocato Davide D'Andrea, l'uomo era stato chiamato in causa da una denuncia presentata nel 2022 dall'ex coniuge, assistita prima dall'avvocato Giampiero De Cicco, poi dal collega Gennaro Lengua, per i comportamenti che avrebbe mantenuto nei suoi confronti e non solo. Punto di partenza di una inchiesta sfociata nella richiesta di archiviazione, avanzata dalla Procura, alla quale la parte offesa si era opposta, rendendo indispensabile la fissazione di una camera di consiglio al termine della quale il gip Di Carlo nel gennaio 2024 aveva scritto la parola fine sulla tentata estorsione, disponendo una proroga di tre mesi dell'attività investigativa per il capitolo relativo agli obblighi di assistenza.

Un lavoro che non aveva fatto cambiare idea al Pm, che anche per questo addebito aveva proposto l'archiviazione. Una conclusione contrastata dall'ex moglie, con un nuovo appunta,mento dinanzi al Gip, che, infine, ha ordinato l'archiviazione del procedimento anche per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.