Eccellenze alimentari visione e territorio con Sannio da Gustare Il vicepresidente di Confindustria Mauro: fare rete per superare i limiti e rafforzare identità

Sannio da Gustare, il marchio collettivo di Confindustria Benevento, con oltre 52 referenze di prodotti e 8 aziende (Avicola Mauro, Caseificio Miscano, Cillo, Euvitis 21 Agricoltura Territorio e Sviluppo, L’Arte dei Sapori, La Vinicola del Titerno, La Violetta e Settemisure) ha esposto al Tutto Food 2026, la più importante fiera del settore alimentare che si svolge a Milano dall’11 al 14 maggio, nell’ambito della Collettiva della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

“Grazie alla proficua collaborazione con l’Ente Camerale che ringraziamo per aver garantito, alle imprese espositrici, un supporto organizzativo e logistico qualificato, siamo stati in grado di presentare al meglio le produzioni della Rete d’impresa e creare contatti interessanti con buyer provenienti da tutto il mondo. In particolare abbiamo avviato proficue collaborazioni con la Colombia, la Finlandia, gli Stati Uniti e con la filiera alimentare del mercato italiano" ha spiegato Giuseppe Mauro, Vice Presidente di Confindustria Benevento con delega all’agroalimentare e alle Reti d’Impresa.

“Questa esperienza mette in evidenza che il territorio sannita ha fatto della qualità delle produzioni alimentari uno dei suoi principali punti di forza. Carni, vino, olio extravergine d’oliva, cereali, prodotti caseari e specialità da forno, conserve, pasta, liquori, torrone e tanto altro, rappresentano un patrimonio economico e culturale che negli anni ha saputo conquistare nuovi spazi sui mercati italiani ed esteri. In un contesto economico in costante evoluzione e consumatori sempre più attenti alla qualità e alla tracciabilità dei prodotti, le imprese sannite stanno dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e sviluppo cercando di valorizzare le tipicità ma con uno sguardo orientato sempre all’internazionalizzazione, all’innovazione ed alla sostenibilità.

Il percorso di sviluppo delle aziende agroalimentari sannite passa però anche attraverso un profondo processo di aggregazione e modernizzazione. Sono sempre più numerose le imprese del settore che hanno investito negli ultimi anni in nuove tecnologie e trasformato gli impianti produttivi, attivando la formazione e potenziando le piattaforme di e-commerce, tutti strumenti indispensabili per affrontare le sfide del mercato.

Anche Avicola Mauro e Cunimap, le aziende di cui sono titolare che si occupano di produzione delle carni avicole e cunicole, sono state oggetto di importanti investimenti produttivi che hanno consentito loro di raddoppiare, nel giro di pochi anni, il volume di affari testimoniando che la qualità è sempre di più un valore riconosciuto sul mercato.

Parallelamente, è cresciuta la consapevolezza dell’importanza di fare sistema. Le aziende del territorio stanno comprendendo sempre di più il valore delle reti di impresa, e delle collaborazioni strategiche. Aggregarsi significa aumentare la competitività, condividere competenze e presentarsi in maniera più forte sui mercati internazionali. Inoltre proprio grazie alle partecipazioni collettive alle fiere di settore e ai grandi eventi agroalimentari nazionali si sta contribuendo a rafforzare l’immagine del Sannio come territorio di eccellenza. In questo contesto si inserisce la Rete Sannio da Gustare che raggruppa otto eccellenze produttive e oltre cinquantadue referenze di prodotti e che anche per il 2026 ha preso parte al TUTTO FOOD nell’ambito della collettiva della Camera di Commercio Irpinia Sannio. Con la partecipazione ad eventi fieristici internazionali il Sannio acquisisce sempre una maggiore identità e riconoscibilità in grado di supportare il percorso di crescita e sviluppo del settore.

La sfida dei prossimi anni - ha rimarcato Mauro - sarà trasformare questa collaborazione in un modello stabile e strutturato, perché il futuro dell’agroalimentare passa dalla capacità di unire eccellenze, visione e territorio in un’unica grande rete di sviluppo.

Fare rete significa proprio superare dei limiti legati alle piccole e micro dimensioni, significa condividere competenze, partecipare insieme alle fiere internazionali, sviluppare marchi territoriali comuni e costruire filiere integrate capaci di valorizzare l’identità del territorio sannita. Una strategia che permette alle imprese di ridurre i costi, aumentare la visibilità e rafforzare il proprio potere contrattuale.

Le esperienze della Rete Sannio da Gustare, dimostra che il modello funziona in quanto le aggregazioni tra produttori hanno favorito l’accesso a nuovi mercati, incentivato la digitalizzazione e attratto investimenti.

Il futuro dell’agroalimentare sannita dipenderà dalla capacità delle imprese di continuare a rafforzare la propria identità rafforzando il legame con le proprie radici. Un equilibrio delicato ma fondamentale, che può trasformare il Sannio in uno dei laboratori più interessanti del Made in Italy del settore.”