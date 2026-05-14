Filippo Pio Romanelli nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Castelvenere

Il compiacimento del sindaco Di Santo

filippo pio romanelli nuovo coordinatore del forum dei giovani di castelvenere
Castelvenere.  

Il nuovo coordinatore del Forum dei giovani di castelvenere è Filippo Pio Romanelli eletto al termine delle votazioni che si sono svolte nell’aula consiliare del Comune. Oltre a Romanelli, nel direttivo entrano a far parte Marzio Carlo, Enrico Coletta, Antonio Foschini, Goffredo Guadagno, Matteo Tamborra e Alessandro Tanzi.

Al termine dello scrutinio il Sindaco Alessandro Di Santo, insieme agli amministratori, ha voluto ringraziare tutti i componenti del nuovo direttivo per il loro impegno “con la speranza – ha sottolineato il primo cittadino – che questi nostri giovani sapranno suggerirci idee che come amministrazione potremo portare avanti”. 

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