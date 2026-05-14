Filippo Pio Romanelli nuovo coordinatore del Forum dei Giovani di Castelvenere Il compiacimento del sindaco Di Santo

Il nuovo coordinatore del Forum dei giovani di castelvenere è Filippo Pio Romanelli eletto al termine delle votazioni che si sono svolte nell’aula consiliare del Comune. Oltre a Romanelli, nel direttivo entrano a far parte Marzio Carlo, Enrico Coletta, Antonio Foschini, Goffredo Guadagno, Matteo Tamborra e Alessandro Tanzi.

Al termine dello scrutinio il Sindaco Alessandro Di Santo, insieme agli amministratori, ha voluto ringraziare tutti i componenti del nuovo direttivo per il loro impegno “con la speranza – ha sottolineato il primo cittadino – che questi nostri giovani sapranno suggerirci idee che come amministrazione potremo portare avanti”.