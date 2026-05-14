Bocce Paralimpiche Sannite di scena il prossimo weekend a Campobasso Società campana "Oltre gli Ostacoli" punta al podio al “Bocciamo l’Indifferenza”

Il Molise e la città di Campobasso, a distanza di un anno, tornano protagonisti con la sesta edizione del Trofeo AVIS “Bocciamo l’Indifferenza”, quinto appuntamento stagionale del circuito della ranking nazionale.

L’evento si svolgerà presso il Bocciodromo Comunale di Campobasso, in via Insorti d’Ungheria n. 1, con le gare eliminatorie in programma sabato 16 maggio, dalle ore 9,30 alle 19, mentre domenica 17 maggio, a partire dalle ore 9,30, si disputeranno le semifinali e la finale.

Numeri importanti per una competizione che vedrà ai nastri di partenza ventidue atleti della categoria SITTING, in rappresentanza di dieci società provenienti da sette regioni.

La società campana "Oltre gli Ostacoli" di Benevento, per l'occasione, sarà presente con tre atleti, oltre ad Antonio Friolo e Pasquale Melone, per questa trasferta, a rafforzare la squadra l'atleta Marcello De Ieso il quale, ha assicurato la sua partecipazione.

L'obiettivo principale degli atleti della società Oltre gli Ostacoli del presidente Angelo Cifiello è, salire sul podio, come lo scorso anno, con almeno uno dei tre atleti partecipanti.

Con il Torneo di Campobasso, si conclude la fase centro/sud dell'attività 2025/2026. Infatti i prossimi Tornei validi per la Ranking, si svolgeranno tutti al nord; 30/31 Maggio Motta di Livenza (TV) 13/14 Giugno Monza 4/5 Luglio Sondrio 29/30 Agosto Padova

A dirigere la competizione sarà il direttore di gara AIAB Molise Lucio Fiorella.

