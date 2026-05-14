Primavera, campionato finito. De Angelis: "Soddisfatti del percorso" L'analisi del tecnico giallorosso sulla stagione della sua squadra

È terminato il campionato Primavera, con il Benevento che ha chiuso a metà classifica a quota 44 punti. I giallorossi si sono congedati con il successo ottenuto all'Avellola contro il Bari. Il tecnico De Angelis, ai microfoni di Stadio Giovani, ha analizzato il lavoro svolto nell'arco dell'annata: "Con il Bari è stata una buona partita. Dopo l’espulsione degli avversari è diventata inevitabilmente più a senso unico: avremmo potuto chiuderla con un margine più ampio, ma nel calcio bisogna sempre restare attenti, perché basta un contropiede per riaprire tutto. Al di là della gara di oggi, siamo davvero soddisfatti del percorso fatto dai ragazzi. Abbiamo chiuso la stagione in crescita, con quattro vittorie nelle ultime sei partite e diverse prestazioni individuali di alto livello. Un altro aspetto che ci rende orgogliosi è l’esordio in prima squadra di tre nostri giocatori: è un segnale importante del lavoro che stiamo facendo. Nel complesso, guardando la classifica, il bilancio è positivo, soprattutto considerando come era iniziata la stagione. Abbiamo lasciato qualche punto per strada a causa di ingenuità legate alla crescita, ma fa parte del percorso. Non dimentichiamo che questa è la squadra più giovane del campionato: è un gruppo con grandi margini di miglioramento e siamo convinti che potrà fare ancora meglio il prossimo anno.”