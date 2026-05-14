Picariello: "Informativa, parere Aran solo a chi ha sottoscritto Ccnl" Il consigliere comunale replica ai colleghi del Partito democratico: no a strumentalizzazioni

"In base al nuovo CCNL Funzioni Locali (biennio 2022-2024, sottoscritto presso l'ARAN il 23 febbraio 2026), l'informativa sindacale — intesa come trasmissione preventiva di dati ed elementi conoscitivi — deve essere inviata ai soggetti sindacali abilitati e precisamente alle sole organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il suddetto CCNL a livello nazionale. Si precisa che la CGIL, pure autrice di diffida in tale senso, non ha firmato tale Contratto collettivo e pertanto nemmeno a livello territoriale può essere interpellata su materie e argomenti contenuti nel testo contrattuale, così come spiega con proprio parere proprio l'ARAN", lo specifica in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello dopo la richiesta dei consiglieri comunali del Partito Democratico con al centro il nuovo dirigente del settore Urbanistica del comune di Benevento

"Fuori dal tecnicismo, specifico inoltre che l'Amministrazione ha adottato atti, che richiedevano anche una certa urgenza e tempestività nell'adozione, finalizzati a tutelare l'efficienza dell'Ente e la funzionalità degli uffici in una condizione di eccezionalità dovuta agli eventi. Pertanto, pur nel massimo rispetto delle prerogative sindacali che conosco e rispetto da ex sindacalista, sarebbe opportuno in questa fase e su questo versante, evitare inutili strumentalizzazioni di natura politica", conclude Picariello.

