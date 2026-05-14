Dopo Vicenza, giallorossi in città fino al 22 maggio Saranno chiamati alle visite mediche di rito. Voce Di Nardo del Pescara assolutamente infondata

Ancora una settimana in città. Ma, per carità, niente allenamenti, giusto un paio di partecipazioni celebrative (una al Caravaggio a Napoli). Dopo il ritorno da Vicenza, ci sarà praticamente il rompete le righe, anche se la truppa girerà in città ancora fino al 22 per le visite mediche di rito. La Supercoppa, dunque, metterà fine alla stagione agonistica.

E si comincerà con il cosiddetto “calcio parlato”, quello delle trattative di mercato, del varo del nuovo organico (18 over, due atleti bandiera, infiniti under). Si inizia il 29 giugno, con leggero anticipo sul primo luglio, data utilizzata nelle precedenti sessioni. Si chiude alle ore 20 del 1° settembre.

Ovvio che le trattative potranno iniziare già prima, come le chiacchiere, vere o false che siano, sulle cessioni e sugli acquisti. Un sito specializzato di serie B ha dato con assoluto risalto l'interesse del Benevento per l'attaccante del Pescara, Antonio Di Nardo (classe 98, quindi “over”). Ovviamente notizia priva di qualsiasi fondamento, ma evidentemente solo interesse dei procuratori di far girare il nome del proprio assistito. Un giochino vecchio quando il cucco, che fa sempre effetto.

Il Benevento è sempre attento sul mercato: il direttore tecnico Carli e quello sportivo Padella sono pronti a fare la loro parte come sempre con grande professionalità. Presto ci saranno le mosse di mercato che servono per rendere la squadra giallorossa una solida squadra di serie B.